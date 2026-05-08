Escuchar música rejuvenece: la ciencia relaciona 20 minutos al día con menos estrés y mayor longevidad

Estudios científicos relacionan la música con una menor producción de estrés y mayor bienestar emocional

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La música no solo acompaña momentos especiales o ayuda a desconectar, también puede convertirse en una auténtica aliada para la salud y el envejecimiento. Diversos estudios científicos apuntan a que escuchar música de forma habitual tiene efectos directos sobre el cerebro, el estado de ánimo y hasta la longevidad.

Según investigaciones de la Universidad de Helsinki, dedicar unos 20 minutos diarios a escuchar música puede activar genes relacionados con la longevidad, reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y generar un efecto rejuvenecedor equivalente a entre siete y diez años.

Mucho más que entretenimiento

Aunque la genética influye en el envejecimiento, los expertos recuerdan que solo determina alrededor del 30% del proceso. El resto depende, en gran medida, de los hábitos diarios y del estilo de vida.

Y ahí la música juega un papel importante. Está presente en desplazamientos, rutinas deportivas, momentos de descanso o tareas cotidianas. De hecho, muchas personas pasan el equivalente a casi un día entero a la semana escuchando canciones sin ser conscientes de los beneficios que eso tiene para el organismo.

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Un gimnasio para el cerebro

Los especialistas destacan que la música estimula simultáneamente múltiples áreas cerebrales, el ritmo, la armonía y la coordinación convierten actividades como tocar un instrumento en un entrenamiento completo para la mente.

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Tocar el piano, por ejemplo, obliga a coordinar la motricidad fina, el oído y la vista al mismo tiempo, activando funciones cognitivas complejas y favoreciendo la plasticidad cerebral.

Además, la música tiene un impacto directo en las emociones. Muchos aficionados aseguran que llegan cansados o estresados a clases o ensayos y salen con una sensación de bienestar y energía renovada.

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La explicación científica: serotonina y bienestar

Detrás de esa sensación hay una explicación biológica. La música activa circuitos cerebrales vinculados a las llamadas “hormonas del bienestar”, como la serotonina.

Cuando estas sustancias se liberan, el cerebro genera una auténtica “lluvia de neurotransmisores” asociada al placer, la relajación y la felicidad. Por eso, escuchar música puede ayudar a combatir el estrés, la ansiedad y la carga emocional acumulada durante el día.

Los expertos insisten en que la música no solo puede contribuir a una vida más larga, sino también a una mejor calidad de vida. Escuchar canciones favoritas, cantar o tocar un instrumento favorece el bienestar emocional y ayuda a desconectar mentalmente.