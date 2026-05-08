Escuchar música rejuvenece: la ciencia relaciona 20 minutos al día con menos estrés y mayor longevidad
Estudios científicos relacionan la música con una menor producción de estrés y mayor bienestar emocional
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La música no solo acompaña momentos especiales o ayuda a desconectar, también puede convertirse en una auténtica aliada para la salud y el envejecimiento. Diversos estudios científicos apuntan a que escuchar música de forma habitual tiene efectos directos sobre el cerebro, el estado de ánimo y hasta la longevidad.
Según investigaciones de la Universidad de Helsinki, dedicar unos 20 minutos diarios a escuchar música puede activar genes relacionados con la longevidad, reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y generar un efecto rejuvenecedor equivalente a entre siete y diez años.
Mucho más que entretenimiento
Aunque la genética influye en el envejecimiento, los expertos recuerdan que solo determina alrededor del 30% del proceso. El resto depende, en gran medida, de los hábitos diarios y del estilo de vida.
Y ahí la música juega un papel importante. Está presente en desplazamientos, rutinas deportivas, momentos de descanso o tareas cotidianas. De hecho, muchas personas pasan el equivalente a casi un día entero a la semana escuchando canciones sin ser conscientes de los beneficios que eso tiene para el organismo.
Un gimnasio para el cerebro
Los especialistas destacan que la música estimula simultáneamente múltiples áreas cerebrales, el ritmo, la armonía y la coordinación convierten actividades como tocar un instrumento en un entrenamiento completo para la mente.
Tocar el piano, por ejemplo, obliga a coordinar la motricidad fina, el oído y la vista al mismo tiempo, activando funciones cognitivas complejas y favoreciendo la plasticidad cerebral.
Además, la música tiene un impacto directo en las emociones. Muchos aficionados aseguran que llegan cansados o estresados a clases o ensayos y salen con una sensación de bienestar y energía renovada.
La explicación científica: serotonina y bienestar
Detrás de esa sensación hay una explicación biológica. La música activa circuitos cerebrales vinculados a las llamadas “hormonas del bienestar”, como la serotonina.
Cuando estas sustancias se liberan, el cerebro genera una auténtica “lluvia de neurotransmisores” asociada al placer, la relajación y la felicidad. Por eso, escuchar música puede ayudar a combatir el estrés, la ansiedad y la carga emocional acumulada durante el día.
Los expertos insisten en que la música no solo puede contribuir a una vida más larga, sino también a una mejor calidad de vida. Escuchar canciones favoritas, cantar o tocar un instrumento favorece el bienestar emocional y ayuda a desconectar mentalmente.