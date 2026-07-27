La instrucción, abierta en 2018, sigue pendiente de nuevos informes y de una veintena de declaraciones

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El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus, ha acordado prorrogar otros seis meses la investigación contra el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, investigado por presuntamente impulsar modificaciones legislativas en beneficio de empresas a cambio de contraprestaciones económicas.

En un auto, el magistrado justifica la ampliación del plazo por la complejidad de la causa, iniciada en 2018 y que permaneció bajo secreto durante sus primeros siete años. Según el juez, todavía quedan pendientes diversas diligencias, informes policiales y la declaración de una veintena de investigados, entre ellos el propio Montoro.

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En la resolución, el magistrado sostiene que la investigación ha revelado la existencia de una presunta trama en torno al despacho Equipo Económico, fundado por Montoro, que supuestamente ofrecía influir en la elaboración de normas legales adaptándolas a los intereses de sus clientes a cambio de dinero.

El juez atribuye al exministro un "rol nuclear" en esa operativa, al considerar que su posición como responsable de Hacienda garantizaba el éxito de las gestiones realizadas por el despacho, del que, según el auto, se habría beneficiado abusando de su cargo.

Quedan pendientes 17 declaraciones y nuevos informes

Hasta el momento, el juzgado ha citado a 15 investigados, cinco de ellos personas jurídicas. Sin embargo, solo uno ha prestado declaración, mientras que el resto se ha acogido a su derecho a no responder a la espera de que la Audiencia de Tarragona resuelva varios recursos que solicitan la nulidad de pruebas consideradas clave.

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Además, el juez recuerda que todavía deben declarar otros 17 investigados, entre ellos Cristóbal Montoro.

La instrucción también está pendiente de recibir distintos informes policiales y documentación económica solicitada a través del Fichero de Titularidades Financieras, cuyo contenido deberá ser analizado antes de decidir los siguientes pasos de la investigación.

El magistrado considera que las declaraciones pendientes y la incorporación de los informes pueden hacer necesaria la práctica de nuevas diligencias, especialmente si los investigados aportan argumentos exculpatorios que requieran nuevas comprobaciones.

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Por ese motivo, entiende que resulta imprescindible ampliar el plazo de instrucción para evitar que esas actuaciones queden fuera del procedimiento.

Montoro dejó el PP tras conocerse su imputación

Cristóbal Montoro, que fue ministro de Hacienda en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy, solicitó la baja del Partido Popular después de hacerse pública su imputación en esta causa.

El exministro y otros 27 investigados están siendo investigados por presuntos delitos de cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Aunque el juez formalizó las imputaciones en diciembre de 2021, no levantó el secreto de la investigación hasta junio de 2025, y los principales implicados aún no han comparecido ante el juzgado. El abogado Jorge Piedrafita, que ejerce la acusación popular, ha mostrado su satisfacción por la decisión judicial al considerar que permitirá "profundizar y apuntalar" una investigación que, a su juicio, podría destapar un fraude de más de 1.000 millones de euros, al que ha calificado como "uno de los mayores expolios públicos".