Whatsapp crea nuevos controles para limitar la experiencia de los preadolescentes a mensajes y llamadas

Instagram también ha reforzado la seguridad de la plataforma de cara a la protección del menor

En los últimos meses, el uso por parte de los menores de las redes sociales se ha puesto en el foco de la actualidad. Muchos países como Francia o Australia, ya han prohibido su uso a los menores de 16 años, una medida que se impone ante los números casos de acoso, redes de pornografía y demás peligros a los que los jóvenes de esa edad están expuestos a diario.

Siguiendo esta línea y con la idea de mejorar la seguridad de los menores en las redes, la aplicación de mensajería WhatsApp ha anunciado nuevas cuentas administradas por los padres, que permiten a estos y tutores configurar la aplicación de mensajería para preadolescentes con nuevos controles para limitar su experiencia a mensajes y llamadas.

Un funcionamiento muy sencillo

Estas cuentas, que se implementarán a nivel global en los próximos meses, incluyen por defecto "nuevas configuraciones estrictas", controles parentales y opciones para que los padres guíen a sus hijos preadolescentes (por ejemplo, 14 años en España, 13 en el resto de Europa) en sus primeras experiencias con la mensajería, según informa WhatsApp.

"Con el aporte de familias y expertos, estamos implementando las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar WhatsApp para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia en WhatsApp a mensajes y llamadas".

El funcionamiento para llevar a cabo este control, es muy sencillo. Las cuentas deben ser cuentas creadas y administradas activamente por los padres o tutores, y deben permanecer vinculadas a su propia cuenta de WhatsApp, aplicación de mensajería propiedad de Meta.

Los padres necesitarán el teléfono que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas.

Después de configurar la cuenta, el padre, madre o tutor podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse. Además, estos adultos pueden revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y administrar los ajustes de privacidad de la cuenta.

Las conversaciones seguirán siendo privadas

Los nuevos controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN de padres en el dispositivo administrado. Solo los padres pueden acceder a los ajustes de privacidad y modificarlos, lo que les permite adaptar la experiencia de su familia, detalla WhatsApp.

"Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas", señala la red de mensajería.

Instagram también hará cambios

Según WhatsApp, a medida que se implementen gradualmente este tipo de cuentas durante los próximos meses, espera recibir los comentarios de los usuarios para seguir desarrollando la aplicación y "ofrecer la manera más segura y privada para que las familias se comuniquen".

Esta comunicación de WhatsApp llega casi dos semanas después de que se informara de que Instagram empezará a notificar a los padres si su hijo "intenta buscar repetidamente términos relacionados con el suicidio o la autolesión" en su red social, tal y como anunció su compañía matriz, Meta.

Esta última medida se activará para los padres de EE.UU., el Reino Unido, Australia y Canadá que usan las herramientas de supervisión parental de la red social, y estará disponible en otras regiones "a finales de este año".

Evitar riesgos y proteger al menor

Ante la creciente preocupación de las amenazas que surgen en el entorno digital como ciberacoso, fraude en línea y adicción a las redes, desde países como Indonesia también prohibirán el acceso a YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, X o Roblox a menores de 16 años.

Esta medida entrará en vigor a partir del 28 de marzo y se sumará a las “medidas de control” y “barreras reales” que se aplicarán en otros países como España donde, desde el Gobierno, ya informaron el pasado mes de febrero el dese de prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, siguiendo el ejemplo de otros países.

Aunque esta última medida no tiene todavía fecha de inicio, el presidente español, Pedro Sánchez, sí anuncio el pasado miércoles 11 de marzo la plataforma ‘Hodio’, una herramienta que, según comentó el mandatario, permitirá “detectar” y "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".