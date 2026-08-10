La actriz ha compartido una dolorosa misiva en su perfil de las redes sociales para despedir a su progenitor, que ha perdido la vida a los 81 años

Muere el padre de la actriz Blanca Romero a los 81 años en Gijón, Asturias

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Blanca Romero atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida tras la muerte de su padre. La actriz y modelo ha querido compartir su tristeza públicamente a través de sus redes sociales, donde ha dedicado unas sentidas palabras de despedida a su progenitor, Rafael Pablo Romero, que ha fallecido a los 81 años.

En una publicación de Instagram, la actriz ha puesto de manifiesto el importante papel que desempeñó en su vida y en la de sus hijos.

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"Te vamos a echar tanto de menos", comienza la misiva, una frase con la que resume el dolor de toda la familia ante la pérdida. "Vuela alto torero", continúa, unas palabras que reflejan el cariño y la admiración que sentía por su padre, al que recuerda además como una figura fundamental para sus hijos, Lucía y Martín.

En el mensaje, Romero también ha querido destacar la relación de su padre con sus nietos. "Luci y Martín no solo pierden al mejor abuelo del mundo, también pierden a un padre", ha escrito.

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La frase deja entrever hasta qué punto el fallecido era una persona cercana y esencial para sus nietos. "Gracias por todo papá, sin tu ayuda habría sido imposible", confiesa. Y concluye: "Te quiero mucho, hasta siempre".

Y es que cabe destacar que la actriz es madre soltera de sus dos hijos. La mayor, Lucía, fue adoptada por Cayetano Rivera tras contraer matrimonio en el año 2001. Sin embargo, no fue hasta el año 2015 cuando decidió hablar de quién era el padre biológico, un modelo. "Estuvimos juntos, después lo dejamos y yo me vine a Gijón cuando me quedé embarazada. Tiempo después volví a París y volvimos a estar juntos hasta que la niña tenía casi un año, que fue cuando nos separamos definitivamente", aseveró a la revista '¡Hola!' por aquel entonces.

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La identidad del padre de Martín, el hijo menor de la modelo, nacido en 2012, nunca ha sido revelada públicamente. La intérprete ha optado por mantener el anonimato de este hombre y también ha criado a su hijo como madre soltera.

De ahí que el fallecimiento de su progenitor, quien ha estado a su lado durante todos estos años, haya afectado tanto a la familia.

La capilla ardiente del padre de Romero está instalada en el Tanatorio Gijón-Cabueñes, donde tanto el velatorio como la incineración de los restos mortales se llevarán a cabo en la más estricta intimidad familiar.