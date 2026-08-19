El satélite se lanzará, según las previsiones, el día 27 desde el puerto espacial europeo en Kurú

Descubren la estrella más rápida de la Vía Láctea, que gira a 25.000 km/s en torno al agujero negro de su centro

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Los fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes y, para estar preparados, hace falta previsiones siempre más frecuentes, rápidas y precisas. Ese es el objetivo de la familia de satélites europeos Meteosat de tercera generación, que se completará la semana que viene con el lanzamiento del MTG-I2.

El satélite se lanzará, según las previsiones, el día 27 desde el puerto espacial europeo en Kurú (Guayana francesa), con una ventana entre las 20:10 y las 22:40 horas GMT, a bordo de un cohete Ariane 6, que por primera vez situará una carga en órbita geoestacionaria a una altitud de unos 36.000 kilómetros.

"Todo está listo" y "estamos preparados para el lanzamiento", indicó hoy en una rueda de prensa, para dar los últimos detalles de los preparativos, el responsable del proyecto MTG de la Agencia Espacial Europea (ESA), James Champion.

La familia Meteosat de Tercera Generación

MTG-I2 cierra la familia Meteosat de Tercera Generación (MTG), con dos satélites ya en órbita, MTG-I1 y MTG-S1, diseñada para generar datos e imágenes para la predicción meteorológica y la vigilancia climática en Europa y el norte de África con un nivel de detalle sin precedentes.

El nuevo satélite producirá imágenes meteorológicas de Europa cada 2,5 minutos y hará mapeos 4D de la atmósfera, lo que reforzará significativamente las capacidades de predicción a corto plazo y de alerta temprana ante fenómenos extremos. Esos fenómenos meteorológicos son cada vez más frecuentes y, además de las pérdidas de vidas, significaron pérdidas económicas para la Unión Europea de 882.000 millones de euros entre 1980 y 2024.

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La responsable del sistema MTG en la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (Eumetsat), Susanne Dieterle, recordó que el pasado junio fue el más caluroso en Europa Occidental y que las temperaturas muy elevadas provocan rápidamente sequías e incendios.

El MTG-I2 está preparado para hacer escaneos rápidos que permitan hacer seguimiento de fenómenos de rápido desarrollo que en la actualidad son difíciles de observar, como la nubes de tormenta, los focos de incendios forestales o las columnas de humo volcánico.

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Los beneficios del satélite

Esta generación de satélites, que facilita más datos, de mayor calidad y con mayor frecuencia, está diseñada -dijo- para proporcionar alertas más tempranas que protejan vidas y bienes frente a los efectos más graves de fenómenos meteorológicos como los rayos, los vientos fuertes, las lluvias torrenciales y las crecidas repentinas. Además permite observar los incendios forestales. El nuevo miembro de la familia MTG lleva a bordo dos instrumentos, un generador de imágenes (Flexible Combined Imager) y un detector de rayos (Lightning Imager).

El primero ofrece una imagen de los sistemas meteorológicos que evolucionan rápidamente y puede utilizarse para emitir avisos oportunos. Es capaz de escanear todo el disco terrestre en tan solo 10 minutos y puede escanear Europa y el norte de África cada 2,5 minutos.

Esta capacidad se une a la de los dos satélites MTG ya en órbita, que dan imágenes de alta resolución de todo el disco terrestre cada 10 minutos. El Lightning Imager tiene capacidades completamente nuevas para los satélites meteorológicos europeos al realizar un seguimiento continuo de los rayos desde una órbita geoestacionaria que le permite escanear más del 80 % de la superficie terrestre desde ese punto de vista.

"Es un avance realmete importante"

El responsable científico de datos espaciales del Servicio Meteorológico del Reino Unido (Met Office), Thomas Blackmore, destacó que MTG-I2 es "un avance realmente importante para la vigilancia meteorológica en toda Europa", en especial su capacidad de barrido rápido. Para los meteorólogos, el MTGI 2 es "un poco como pasar de tener una serie de instantáneas a disponer de algo mucho más parecido a una retransmisión de vídeo en directo desde el espacio".

Disponer de información cada dos minutos y medio, proporciona indicios "mucho más tempranos de dónde pueden estar formándose las tormentas severas y nos permite seguir su evolución casi en tiempo real", lo que marca "una gran diferencia en el conocimiento de la situación y en las previsiones a muy corto plazo".

En la práctica, dijo Blackmore, se mejora el conocimiento de la situación, lo que permite tomar decisiones con mayor antelación y confianza a la hora de supervisar y alertar sobre fenómenos meteorológicos que puedan tener un gran impacto.

Champion, por su parte, destacó que este nuevo satélite no habría sido posible sin un consorcio europeo de más de 70 empresas de 17 países europeos y Canadá, con Thales Alenia Space como contratista principal, en que ha participado firmas españolas como Airbus España, Alter, GMV, INVENTIA Kinetics o LiDAX.