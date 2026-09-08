Marta Egea 08 SEP 2026 - 06:15h.

Observar el cielo nocturno ya no existe tener telescopio ni grandes comportamientos de astronomía, con aplicaciones como Stellarium se puede incluso planificar observaciones

El telescopio más potente del mundo descubre una galaxia imposible según las teorías actuales

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MadridMirar el cielo nocturno puede ser tan emocionante como frustrante. Al levantar la vista y ver un punto brillante comienzan a surgir dudas: ¿será una estrella, un planeta, un satélite o un avión? Hasta hace poco, responder a esta pregunta exigía consultar mapas estelares, conocer las principales constelaciones y, por supuesto, tener cierta práctica como observador. Hoy, sin embargo, se pueden resolver sacando el móvil.

Una de las herramientas más populares para hacerlo es Stellarium, una aplicación de planetario que permite reconocer estrellas, planetas, constelaciones, cometas, satélites y objetos de cielo profundo en tiempo real. Combina precisión astronómica con una interfaz muy visual: muestra en la pantalla una recreación del cielo tal y como se ve desde la ubicación del usuario.

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Un planetario en el bolsillo

Stellarium funciona como un planetario portátil. En lugar de mirar un mapa fijo, el usuario va a ver una simulación dinámica del cielo desde su posición concreta. La app va a usar la fecha, la hora, la ubicación y los sensores del teléfono para orientar el mapa del cielo. De esta manera, cuando se apunta el móvil hacia una zona del cielo, la pantalla muestra qué estrellas, planetas o constelaciones deberían encontrarse en esa dirección.

Esto resulta especialmente útil para aquellos que se inician en la astronomía. No hace falta memorizar cartas celestes ni tampoco saber distinguir a simple vista entre Vega, Sirio, Júpiter o Marte. La aplicación también es una guía interactiva ayudando al usuario a reconocer patrones.

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¿Por qué es tan útil para principiantes?

Uno de los mayores obstáculos para empezar a observar el cielo es la desorientación. Las personas suelen reconocer la Luna y, a veces, Venus o la Osa Mayor, pero tampoco mucho más. El resto del firmamento puede parecer una colección caótica de puntos blancos. Esta aplicación hace que ese aparente caos se convierta en un mapa comprensible.

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Por ejemplo, si una noche aparece un punto muy brillante hacia el oeste al atardecer, la aplicación puede confirmar si se trata de Venus. Si hay un objeto luminoso que no parpadea en mitad de la noche, puede revelar que es Júpiter o Saturno. Si una estrella rojiza destaca en el cielo de invierno, puede indicar que es Betelgeuse, en la constelación de Orión.

Este aprendizaje inmediato tiene un gran valor divulgativo, contribuyendo a que la astronomía deje de ser algo abstracto y se convierta en una experiencia directa.

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No hace falta telescopio para empezar

Una de las ideas más equivocadas sobre la astronomía amateur es pensar que hace falta un telescopio desde el primer día. En realidad, muchos de los objetos más bonitos del cielo pueden observarse a simple vista: la Luna, Venus, Júpiter, Saturno, Marte, las constelaciones principales, lluvias de estrellas o pasos brillantes de la Estación Espacial Internacional.

Stellarium es especialmente útil porque enseña el cielo tanto para observación a simple vista como para prismáticos o telescopios. Para un principiante, esto quiere decir que puede empezar sin comprar nada. Solo se necesita el móvil, un lugar con cierta visibilidad del cielo y algo de paciencia. Incluso desde ciudad, donde la contaminación lumínica oculta muchas estrellas débiles, la aplicación ayuda a localizar los objetos más brillantes.

Se pueden planificar observaciones

Esta aplicación también permite planificar qué se podrá ver más tarde, mañana o dentro de unos meses. Es especialmente útil para observar eclipses, conjunciones planetarias, lluvias de meteoros o la aparición de ciertos planetas. Se puede cambiar la fecha y la hora para poder comprobar a qué hora saldrá la Luna, cuándo será visible Saturno o en qué punto del horizonte aparecerá Venus después de la puesta del Sol.

Además, una de las funciones que más atraen al público general es el modo de orientación mediante sensores. Cuando se activa esa opción, el mapa celeste se mueve con el teléfono, haciendo que solo se tenga que apuntar al cielo para que la aplicación ajuste la vista según la dirección en la que se mira. Es importante que el dispositivo tenga brújula y que los sensores estén correctamente configurados.

A pesar de que Stellarium es una herramienta muy potente, no hace magia. Si el cielo está nublado, el objeto no se verá. Cuando hay demasiada contaminación lumínica, muchas estrellas débiles tampoco serán visibles aunque aparezcan en la pantalla. Además, si los sensores están mal calibrados, la orientación puede no coincidir exactamente con el cielo real.

Esta aplicación tiene algo que muchas aplicaciones no pueden conseguir: es sencilla para principiantes, pero suficientemente completa para usuarios más experimentados. Una persona puede usarla para saber si ese punto brillante en el cielo es Venus, y también otra puede utilizarla para planificar una sesión con telescopio. Además, el cielo no aparece con una tabla fría de datos, sino como una representación visual clara y atractiva. Esa combinación entre estética y precisión es una de las razones por las que se ha convertido en referencia entre aficionados.