Antoni Mateu 12 SEP 2026 - 07:00h.

Luis Corrons, Security Evangelist de Gen, explica en la web de 'Informativos Telecinco' todos los detalles acerca de las capturas de audio a través de dispositivos encubiertos de escucha

Los televisores de LG graban audio con la pantalla apagada y rastrean la red local, según una investigación

Compartir







Una investigación de Gamers Nexus ha dado a conocer que los Smart TV de LG se conectan a otros dispositivos de nuestra red local para extraer datos como las direcciones IP o los nombres de las redes Wi-Fi. Pero también, que se usan dispositivos externos para escuchar todo lo que decimos en casa, para después enviar dichas conversaciones a los servidores de la marca.

Por su parte, la propia marca ha explicado que las afirmaciones no son correctas matizando que "los televisores LG procesan datos de voz únicamente cuando se mantiene pulsado el botón de voz del mando a distancia o cuando se reconoce una palabra de activación, como «Hi LG», después de que el usuario haya activado la función de reconocimiento de voz de campo lejano (Far-Field Voice Recognition). Al margen de estos casos, los televisores no recogen ni graban conversaciones ambientales. Si no se reconoce la palabra de activación, no se transmiten datos de voz al servidor; el procesamiento de audio para detectar la palabra de activación se realiza localmente en el dispositivo y se elimina de forma inmediata". Y en el caso de la función ACR (Reconocimiento Automático de Contenidos) también explica que "se ofrece de forma opcional bajo consentimiento expreso para proporcionar recomendaciones de contenido, servicios y anuncios personalizados. Si el usuario no da su consentimiento, los datos de ACR no se utilizan con fines publicitarios".

Ante este escenario de la investigación y la versión de la marca, Luis Corrons, Security Evangelist de Gen, compañía detrás de antivirus como Norton o Avast, explica en la web de 'Informativos Telecinco' lo que se esconde detrás de esta práctica y cómo proteger nuestros datos a nivel usuario.

"No significa que hayamos autorizado cualquier tipo de recopilación"

Encendemos el televisor por primera vez y aceptamos las condiciones de usuario. Una lista enorme en la que se pueden contemplar diferentes prácticas. Sin embargo, a nivel de usuario, ¿realmente estamos aceptando este tipo de grabaciones? Corrons explica que "podemos haber aceptado que el televisor recopile información sobre lo que vemos o que utilice nuestra voz cuando le damos una orden, pero eso no significa que hayamos autorizado cualquier tipo de recopilación de datos. El problema es que muchas veces aceptamos varias opciones de privacidad durante la configuración sin saber exactamente qué hace cada una".

Incide, además, en el hecho de que los compradores precisan de más información acerca del tratamiento de sus datos: "los fabricantes deberían facilitar mucho más la tarea de informarse, explicando de forma sencilla qué datos recoge cada función, para qué se utilizan y si se comparten con terceros".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sobre los métodos de recopilación de datos

Otra de las cuestiones que se le plantea al experto pasa por aceptar métodos tan invasivos como las grabaciones de voz. Así lo explica: "Cuando se configura un televisor y acepta que se recopilen datos, normalmente pensamos en cosas como hábitos de visualización, recomendaciones de contenido o publicidad personalizada. Lo que difícilmente esperamos es que el televisor pueda analizar también lo que ve a través de un dispositivo conectado por HDMI, sobre otros dispositivos de su red o que el sistema de voz siga captando conversación después de haber terminado de darle una orden".

Aunque algunas de estas funciones puedan estar descritas en las condiciones de uso (o en la propia explicación que avanza la marca), la clave para el experto es "si están explicadas de una forma que una persona normal pueda entender realmente qué está aceptando. Dar consentimiento no debería consistir simplemente en pulsar “aceptar” para poder empezar a usar el televisor".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Se graban a personas que no han dado consentimiento

Cuando se trata de utilizar dispositivos repartidos en nuestra casa, para grabar, almacenar y enviar conversaciones, los datos que se obtienen, en palabras de Corrons son "potencialmente, muchísimos".

"En una conversación hay nombres, teléfonos, direcciones, contraseñas, etc. pronunciadas en voz alta. Además el problema no se limita al audio. Si combinas hábitos de visualización, dispositivos presentes en el hogar, información de red, identificadores publicitarios y otros datos, puedes construir un perfil del hogar mucho más completo que el que obtendrías simplemente sabiendo qué programa de televisión está viendo alguien".

Por encima de lo que se pueda recopilar, el experto pone la cuestión del consentimiento encima de la mesa: no todo el mundo que está con nosotros, en nuestra casa, en frente de nuestra tele, no tienen por qué haber dado consentimiento a que les graben: "el propietario del televisor puede haber aceptado determinadas condiciones, pero las conversaciones captadas pueden ser de personas que nunca han interactuado con estas condiciones de uso (hijos, pareja, amistades…)".

Los límites de la medición de datos

Todas las Smart TV cuentan con un sistema llamado ACR (mencionado al inicio del artículo). Corrons explica para qué sirve: "está pensado para reconocer qué contenido estamos viendo, por ejemplo una película, un programa o un anuncio, incluso cuando ese contenido llega al televisor desde un dispositivo conectado por HDMI".

Ahora bien, una cosa es utilizar el contenido de la pantalla y otra muy distinta es saltar del propio dispositivo. En este sentido, el experto en seguridad explica que "el límite cambia completamente cuando hablamos de captar sonido del entorno a través de un micrófono. Ahí ya no identificamos el contenido que reproduce el televisor, sino recogiendo información sobre lo que ocurre alrededor de él, incluidas conversaciones privadas. Ese es, para mí, el punto fundamental. Una cosa es analizar qué estás viendo y otra muy distinta escuchar qué estás diciendo. Aunque ambas cosas impliquen audio, desde el punto de vista de la privacidad son categorías completamente diferentes".

Así podemos protegernos de estas prácticas

¿Hay algún modo por el cual podamos protegernos de estas recopilaciones de datos? Esta es la pregunta final que se le plantea al experto. Corrons, en esa línea, explica que hay varias maneras para hacerlo, aunque dice que "hay que pensar tanto en privacidad como en seguridad".

"Lo primero es revisar la configuración del televisor y desactivar las funciones que no necesitemos, especialmente ACR, la personalización publicitaria o el reconocimiento de voz. Si el televisor permite desactivar físicamente el micrófono y no lo utilizamos, también es una buena medida". Otra de las recomendaciones es "mantener el televisor actualizado. Un Smart TV es, en la práctica, un ordenador conectado a Internet y puede tener vulnerabilidades igual que nuestro móvil o nuestro PC".

Por último, el experto anima a "separar este tipo de dispositivos del resto de nuestra red doméstica, por ejemplo utilizando una red de invitados para televisores, cámaras y otros dispositivos inteligentes. Y para quien quiera llevar la privacidad al máximo, siempre queda la opción de no conectar el televisor a Internet y utilizar un dispositivo externo para acceder a las plataformas de streaming".