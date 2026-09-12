Carlos Plá Valencia, 12 SEP 2026 - 05:30h.

El bar cuenta con una carta de batidos y bebidas con proteínas elaborados en el momento, pero los clientes tienen la posibilidad de crear su propio combinado

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Blueberry Cold, Mass Gainer Brownie & Banana o un Café Latte Ptrn, son algunos de los batidos y bebidas que pueden degustar en el "Protein Bar" de Valencia. Desde que abrieron el pasado jueves sus puertas no han dejado de recibir a clientes. "Estamos muy contentos. No nos esperábamos este recibimiento. Hemos tenido colas y colas de gente. De hecho, el domingo tuvimos que cerrar porque se nos habían agotado las existencias. Ahora hemos hecho un gran pedido para que no nos vuelva a pasar", cuenta Rafael Díaz, propietario del establecimiento.

La idea empezó a gestarse hace cuatro años. Rafael y Claudia, una pareja de amantes del fitness y la nutrición, se propusieron traer a España este concepto de establecimiento que ya existe en países como Estados Unidos, Holanda o Suiza. "No lo hemos copiado porque tenemos nuestro propia filosofía y que sepamos es el primero de España. Se trata de un bar como cualquier otro donde se sirven bebidas saludables", asegura Rafael, que explica que "la gente tiene una mal concepto de las proteínas porque piensan que solo es para los deportistas y no es así. El cuerpo necesita una cantidad de proteínas a lo largo del día para que funcione correctamente, si no empiezan a fallar cosas".

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En la carta hay seis batidos proteicos diseñados por ellos, pero los clientes también tienen la posibilidad de crearlos a su gusto. "Están muy bien elaborados con frutas, sin azúcar y con la leche que quieran. Algún día tú te los puedes hacer en casa, pero por falta de tiempo o de ganas dejas de hacerlo. Nosotros te lo preparamos aquí y tienes la posibilidad de añadirle boosters como creatina, colágeno, BCAAs o glutamina", explica Claudia Codesido.

Amantes del deporte

Como ya imaginaban, entre sus primeros clientes están sobre todo amantes del deporte. "Nuestro local está destinado a todo el mundo, pero sí que hemos tenido grupos de ciclistas, chicas que hacen yoga, gente que va al gimnasio, culturistas o practicantes de deportes de contacto. Sin duda, es un concepto muy atractivo para personas que les gusta el deporte y cuidarse y que piensan que para ir a merendar a un lugar donde van a comer un montón de calorías que no les benefician en nada, prefieren venir aquí y tomar algo que les nutra", aseguran.

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Tanto a deportistas como a otro tipo de clientes, Rafael como Claudia les ofrecen consejo según lo que busquen o necesiten. "Si van a entrenar les aconsejamos porque tenemos diferentes tipos de proteínas o si vienen del gimnasio les ofrecemos un batido que les pueda ayudar a recuperar mejor. Pero también tuvimos a un matrimonio de unos 70 años a los que les ofrecimos tomar un café o un té matcha con proteína y les explicamos lo importante que era este nutriente para su cuerpo", recuerda Rafael.

En el local cuentan con mesas y música para que grupos de amigos puedan pasar un buen rato. "Tenemos muchas ideas, como lanzar un tardeo saludable. Además, vamos a iniciar los trámites para abrir una terraza para nuestros clientes", señala.

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También trabajan para poder ofrecer no solo bebidas y elaborar un menú de comida con el mismo concepto para seguir creciendo. "Son cosas atractivas, divertidas y al mismo tiempo saludables. Tenemos mucha suerte porque estamos trabajando en algo que nos apasiona", concluye Claudia.