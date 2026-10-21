Candela Hornero Madrid, 21 OCT 2026 - 17:25h.

El pasado viernes 16 se iniciaron las reservas online y su stock se acabó tan solo pasados unos cinco minutos

Del primer iPhone plegable a una ausencia histórica: conoce las novedades de la presentación de Apple

Compartir







El primer móvil plegable de Apple, apodado 'iPhone Duo', no ha salido a la venta y ya ha batido récords. Llegará al mercado español el próximo 23 de octubre, también en la Unión Europea, y desde el pasado viernes 16 se puede reservar online. Llevaba pocos minutos cuando se agotó su stock en todo el mundo.

Su precio parte de 2.339 euros y actualmente se puede seguir reservando a través de la página web, pero el plazo de entrega es de al menos tres meses. En España se sitúa a finales de enero de 2027, mientras que en otros países no será hasta febrero, convirtiéndose así en el modelo que en su lanzamiento acumula más tiempo de espera en su entrega.

Según la empresa estadounidense, el motivo se debe a una demanda "sencillamente extraordinaria". También parece ser que su compleja fabricación tenga que ver (la compañía no lo ha confirmado), ya que esta es más lenta que con un iPhone normal debido a su intención de que el pliegue sea invisible.

¿Hay alguna posibilidad de conseguirlo en 2026?

Todo apunta a que la única forma de disponer de él este año en nuestro país es acudiendo físicamente a una tienda oficial Apple el día de su lanzamiento, este viernes, ya que el gigante tecnológico siempre reserva algunas unidades para esta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se desconoce el número de unidades que sacarán a la venta en tiendas físicas, pero viendo lo sucedido, todo apunta a que haya largas colas para conseguirlo y solo unos pocos sean los afortunados. Junto a ellos estarán los que fueron más rápidos y consiguieron reservarlo nada más salir y que eligieron la opción de recogida en la tienda el día que saliera a la venta, una opción que desapareció a los cinco minutos de salir las reservas (se desconoce el número de unidades que han sido reservadas).

"Estamos trabajando intensamente para que este nuevo y revolucionario producto llegue a manos de los clientes lo antes posible, y seguiremos aceptando pedidos online", explica la empresa en un comunicado remitido a los medios de comunicación, en el que también asegura que estará disponible para probarlo en sus tiendas. Además, han tomado la decisión de limitar la reserva a máximo dos unidades por persona para evitar la especulación en la reventa, donde ya hasta triplica el precio.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

¿Cómo es el 'iPhone Duo'?

Apple lo presentó a principios de septiembre y entre sus principales características se encuentra el formato achatado tipo pasaporte, el procesador A20 Pro, la pantalla interna de 7,6 pulgadas y una cámara Fusion 48 megapíxeles.

Ofrece una autonomía de hasta 24 horas con una sola carga, debido a las dos baterías que tiene en su interior, y que puede recargar hasta el 50% en 20 minutos con la tecnología de carga rápida. Esta soporta mil ciclos de carga y ofrece una autonomía por ciclo de carga de 51 horas y 30 minutos, situándose en un punto intermedio entre sus rivales.

Según los datos recogidos en el Registro europeo de productos para el etiquetado energético, iPhone Duo tiene una batería superior a la de los modelos plegables de Samsung, Google y Motorola, pero de menor capacidad respecto a la de Honor Magic V6 y vivo X Fold6.