Las redes sociales y los usuarios anónimos han tirado de humor y han creado cientos de memes en los que bromean sobre la situación

Microsoft 365 sufre una caída mundial que causa fallos en Outlook, Teams y otros servicios

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Es la noticia de primera hora de este viernes 13 de noviembre. Los servicios de la tecnológica Microsoft, entre ellos Microsoft Outlook y Microsoft Teams, han sufrido durante esta madrugada una caída global, según confirmó la compañía. Microsoft, considerado la mayor empresa de software del mundo, vio cómo sus plataformas sufrieron una interrupción simultánea.

Primero, la empresa tecnológica reconoció haber identificado fallos en los usuarios para acceder a los buzones de Exchange Online, su correo electrónico en la en la nube en América. Pero luego, la alarma se extendió. "Mientras trabajamos para mitigar el impacto, hemos confirmado que el problema puede afectar a la conectividad del servicio de Microsoft 365 para los usuarios de cualquier región", anunció la compañía.

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Los memes de la caída de Microsoft

Como era de esperar y aunque el gigante tecnológico esté detallando los pasos en los que avanzaban sus técnicos para intentar resolver la situación, las redes sociales y los usuarios anónimos han tirado de humor y han creado cientos de memes en los que ironizan y bromean sobre la situación que afecta a millones de usuarios y trabajadores a nivel mundial.

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