El Libro Guinness de los récords registra este hito primerizo que ha sido posible gracias a la combinación de ingeniería e inteligencia artificial provenientes de China

Saaki, el robot humanoide al que ha fichado Osakidetza para calmar a los niños vascos hospitalizados

Un robot humanoide acaba de hacer historia: tras pasarse más de tres días caminando —y hacerlo sin parar, y con más de 100 kilómetros de forma ininterrumpida—, ya forma parte del Libro Guinness de los Récords.

El hito no está en que la máquina haya sido capaz de ponerse en pie o de desplazarse, sino que está en la distancia recorrida. Hasta la fecha, esta es la más larga que jamás se ha registrado en un dispositivo de este tipo.

La compañía que ha estado al cargo del diseño y fabricación del humanoide es el gigante asiático AgiBot —afincada en China—, y ha sido el modelo AgiBot 2, el que se ha llevado el reconocimiento por este hito.

Este es el recorrido histórico del robot

Era el 10 de noviembre de este mismo año cuando el AgiBot 2 inició su recorrido. El punto de inicio fue la ciudad china de Suzhou —ubicada al oeste de Shanghai—.

Durante tres días, el humanoide estuvo caminando sin interrupciones, hasta que llegó al paseo marítimo de Shanghai. Un total de 110 kilómetros es lo que separa a ambos enclaves. Si nos fijamos en las cifras que arrojan los navegadores y mapas, 22 son las horas que podríamos llegar a tardar en ir a pie desde un punto a otro.

No obstante, se ha de tener en cuenta que la velocidad del robot —por muy sofisticado que sea su maquinaria interna— es inferior, de ahí que haya estado tres días en llegar a puerto.

El robot no sólo camina, también habla

¿Qué ocurrió una vez llegó a su destino? El robot humanoide AgiBot 2 no sólo camina. También es capaz de hablar y, de hecho, cuando hubo llegado al paseo marítimo de Shanghai fue entrevistado por un equipo de AFP.

Tal y cómo explica el robot: "Recorrí calles y callejones. Vi muchas escenas que nunca había visto. Fue fascinante". Sin embargo, AgiBot 2 también ha enfatizado los "retos y desafíos" que ha tenido que superar para poder completar este hito de manera satisfactoria:

"Había carreteras con baches, multitudes de curiosos, scooters a toda velocidad y caminos sinuosos". Añadió que "fue un viaje inolvidable".

AgiBot 2 está diseñado para atender

A pesar de la histórica caminata que ya forma parte de los Récords, AgiBot 2 es una máquina que ha sido diseñada para funciones de atención al cliente. De ahí, su posibilidad de hablar y de interactuar de forma fluida con seres humanos.

Además del propio movimiento, también cuenta con sensores que permiten una comunicación mucho más orgánica con las personas, como es el caso de un sistema de reconocimiento del movimiento de los labios. Para completar el perfil 'human-friendly', el humanoide muestra pequeñas expresiones faciales mediante un sistema de luces LED en el frontal, que simulan ser los ojos.