La Administración de Trump le obligaba a impedir el acceso a este nuevo servicio a personas extranjeras por motivos de seguridad nacional

Para poder cumplir con la directiva han optado por cortar todo acceso a Fable 5 y Mythos 5 a todos sus clientes

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Anthropic anunció este viernes que suspendía el acceso público a sus modelos de inteligencia artificial más avanzados Fable 5 y Mythos 5 para poder cumplir con una directiva de control de exportaciones de la Administración de Trump que le obligaba a impedir el acceso a este nuevo servicio a personas extranjeras por motivos de seguridad nacional.

Según Anthropic, la orden de evitar su acceso fuera de Estados Unidos o por parte de extranjeros dentro del país llegó durante la tarde de este viernes y para poder cumplir con la directiva de última hora han optado por cortar todo acceso a Fable 5 y Mythos 5 a todos sus clientes.

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En un comunicado difundido este viernes, Anthropic dijo que el gobierno estadounidense no le ha provisto de los detalles específicos por los que sus nuevos servicios de inteligencia artificial son un problema de seguridad nacional y pidió disculpas a sus clientes de pago por la interrupción.

"Como hemos dicho públicamente, creemos que el Gobierno debe tener la capacidad de bloquear desarrollos inseguros como parte de un proceso transparente, justo, claro y basado en hechos técnicos. Esta acción no se adhiere a esos principios", aseguró la compañía.

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El nuevo modelo avanzado de Anthropic

La suspensión se produjo pocos días después de que Anthropic pusiera a disposición de sus suscriptores del servicio Claude el modelo Fable 5, presentado como el más avanzado en diversos test de habilidades y considerado muy superior a sus modelos Opus.

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Fable estaba basado en el controvertido modelo Mythos. Sobre el que Anthropic alertó en abril que tenía capacidades que ponían en riesgo la impenetrabilidad de los sistemas más avanzados en ciberseguridad en sectores sensibles como el financiero.

Anthropic facilitó al Gobierno estadounidense y a empresas analizar Mythos antes de su salida pública para determinar vulnerabilidades en sus sistemas y cómo podía afectar a la seguridad y estos Fable 5 contenía salvaguardas y restricciones para evitar su uso indebido, según la empresa estadounidense.

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Aunque Anthropic aseguró que no publicaría su modelo Mythos, lo ha puesto a disposición de una lista muy selecta de empresas dentro de la iniciativa de ciberseguridad Project Glasswing.