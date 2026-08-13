Claudia Barraso 13 AGO 2026 - 17:27h.

Hace tres años que perdió a su mejor amigo en un accidente y desde entonces ha querido cumplir su sueño

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Hay historias que dejan una huella en las redes sociales y en la vida de muchas personas que conocen esas vidas, como la de ‘Alemini’ un joven canario que hace tres años que perdió a su mejor amigo con el que creció juntos y creó un sueño que ahora está cumpliendo en su honor.

Patrick falleció en un accidente y desde entonces, su amigo no ha dejado de grabar vídeos en su honor, surfeando por diferentes partes del mundo, porque así lo acordaron antes de que se produjese el fatal accidente. Este pasado sábado, el joven organizó un homenaje a su amigo porque era el tercer aniversario de su muerte y quiso juntar a todos sus amigos y seres queridos en el mar, con tablas de surf y flores para tirarlas al mar en su honor.

“Vamos a hacerle un círculo en el agua y vamos a pasar el día en la caleta de Adeje para recordarlo”. Y así lo hicieron. El sábado publicó un vídeo donde se veía a muchas personas subidas a la tabla de surf, haciendo un círculo mientras él tiraba un ramo de flores al mar a la vez que todos chapoteaban y silbaban por Patrick. Fue un momento muy emotivo que cautivó a muchos usuarios en redes sociales.

El homenaje a su amigo en el mar junto a su familia

"Hoy no quería que nos reuniéramos para estar tristes. Quería que nos reuniéramos para celebrar su vida. Para recordar todo lo bueno que nos dejó y para agradecer haber tenido la suerte de compartir una parte de nuestras vidas con él”, añadía ‘Alemini’.

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Además de esta bonita publicación, hizo un vídeo que también publicó en un post en su perfil de Instagram donde se dirigía directamente a su amigo con vídeos de aquel emotivo sábado: “¿Qué pasa, Patrick? Hoy he venido a verte como casi todos los días, pero hoy hace tres años que te llevaron al cielo. Te contaría cada día de mi vida y todo lo que estoy haciendo, pero desde el día que te fuiste seguimos haciendo todo juntos porque empezamos este sueño juntos y lo vamos a acabar”.

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Las emotivas palabras a Patrick

“Hace poco me dijeron una frase que decía: ‘no hay nada más bonito que dos almas compartiendo el mismo cuerpo’. Así mismo somos nosotros. Te fuiste hace tres años, pero desde entonces hemos compartido todo juntos. Aunque parezca mentira, el sueño se está haciendo realidad. Lo más importante es que hemos sido felices. Quiero volver a agradecerte que desde el día que te conocí hasta el día que te fuiste, nunca nos hemos separado y me salvaste la vida cuando te conocí”.

Este vídeo ha ayudado a muchas personas que también han pasado por la pérdida de una persona querida y que se han sentido identificadas con las palabras del joven canario hacia su amigo fallecido, donde le agradece todos los momentos vividos y confirma que allá donde va siente a su amigo con él.