Malle es la nueva editora jefe de Vogue Estados Unidos tras la sonada renuncia de la emblemática Anna Wintour

Vogue busca sustituto de Anna Wintour en LinkedIn: las condiciones y exigencias para ocupar su puesto

Compartir







Vogue ya ha anunciado la sucesora de Anna Wintour, quien dejó su puesto de editora jefe de Estados Unidos tras casi 40 años para ser directora editorial global y chief content officer de Condé Nast. Ahora, quien asume el cargo de Head of Editorial Content es Chloe Malle.

Así lo ha publicado la popular revista junto a un comunicado de Malle. "Vogue ya ha moldeado quién soy, ahora estoy emocionada ante la posibilidad de moldear Vogue".

"Estoy muy emocionada de seguir trabajando con ella, como su mentora, pero también como su alumna, mientras nos guía a nosotros y a nuestro público hacia donde nunca antes habíamos estado", ha añadido Wintour.

PUEDE INTERESARTE Anna Wintour aparece con el vestido manchado en la Met Gala 2025: el descuido que no ha pasado desapercibido

La vida de Chloe Malle

Hija de la actriz Candice Bergen y del célebre director francés Louis Malle, Chloe ha reconocido abiertamente su privilegio familiar, algo que le ha motivado a destacar en el ámbito profesional.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

A punto de cumplir 40 años, se crio entre Los Ángeles y Nueva York hasta que su padre falleció cuando ella tenía 10 años.

Completó sus estudios en Comparative literature and writing en Brown University, incluyendo un intercambio en la Universidad de la Sorbona en París. Comenzó su carrera como pasante en el New York Observer, colaboró con 'The New York Times', y más adelante fue invitada a liderar el nuevo rol de Social Editor en Vogue en 2011.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Entre 2016 y 2023 fue Contributing Editor, asumiendo tareas que abarcaban bodas, viajes, portadas especiales del Met Gala y libros como Vogue Weddings o Vogue Living. Desde entonces ha encabezado Vogue.com.

Malle también es copresentadora del pódcast semanal 'The Run-Through with Vogue', junto con Chioma Nnadi, donde abordan temas de moda y cultura.

Asimismo, se dio a conocer tras conseguir una sesión fotográfica para la revista de la boda en la Casa Blanca en 2022 de Naomi Biden, nieta del entonces presidente de EE.UU., Joe Biden, así como al entrevistar a Lauren Sánchez antes de su boda con Jeff Bezos.

Al igual que su predecesora, Malle ha hablado abiertamente sobre su ideología política. Tanto en sus redes sociales como en su podcast, ha apoyado causas y candidatos demócratas. Participó en la Marcha de las Mujeres en 2017 y fue fotografiada con un cartel que decía: "Mantén tus manos lejos de mis derechos", tal y como recoge la 'BBC'.

En cuanto a su vida personal, en 2015 contrajo matrimonio con Graham McGrath Albert en la finca familiar cerca de Cahors, Francia. Tienen dos hijos: Louis, nacido en 2020, y Alice, en 2022.