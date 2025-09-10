El cineasta madrileño José Antonio Félez impulsó películas clave del cine español como El Bola, Grupo 7 o AzulOscuroCasiNegro

Compañeros como Daniel Sánchez Arévalo han destacado su papel como mentor y figura esencial de la industria

El productor de cine José Antonio Félez, galardonado con el Goya a la Mejor Película por "La isla mínima", ha muerto a los 71 años, según confirmó este miércoles la Asociación de Productoras Cinematográficas de Andalucía (Ancine).

En un comunicado difundido en redes sociales, Ancine lamentó “profundamente” la pérdida de Félez, a quien definió como pieza clave de la creación audiovisual andaluza, junto a nombres como Gervasio Iglesias, Alberto Rodríguez, Santi Amodeo o Rafael Cobos, en títulos como El hijo zurdo, Astronautas o la propia La isla mínima.

Mensajes de compañeros de profesión

El guionista y director Daniel Sánchez Arévalo expresó en Instagram un emotivo homenaje a quien consideraba un hermano mayor y mentor: "Mi hermano mayor, mi compañero, mi descubridor, mi productor. Cinco películas y una serie juntos. Más de veinte años juntos. Me guiabas, me enseñabas, me dejabas volar, me recogías al caerme. Me diste una profesión. Fuiste mi creador, desde la calma, desde la compostura, desde la razón".

Trayectoria y primeros pasos

Nacido en Madrid en 1954, Félez fue productor ejecutivo de títulos de gran reconocimiento como Diecisiete, Primos, La peste o La isla mínima. En 2022 participó en la serie Las de la última fila y en la coproducción de Modelo 77. Entre sus galardones destacó la Medalla de Oro de los Premios José María Forqué.

Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y formado en IESE, inició su camino audiovisual en la filial española de CBS/FOX en los años ochenta. Entre 1995 y 1998 trabajó con Elías Querejeta y Prime Films en producción, marketing y organización, además de ocupar cargos en asociaciones de la industria como la Unión Videográfica Española y ADESE.

Impulsor de Tesela y referente del cine español

Su debut como productor ejecutivo fue en 1998 con El faro del sur, reconocida con el Goya a Mejor Película de Habla Hispana. Ese mismo año fundó Tesela Producciones Cinematográficas, que en 2000 estrenó títulos como El Bola, El factor Pilgrim o A galope tendido.

De su mano vieron la luz películas premiadas como AzulOscuroCasiNegro (2006), con más de 50 galardones internacionales, y Gordos (2009). Con Alberto Rodríguez y Rafael Cobos creó un sólido tándem que dio al cine español obras tan relevantes como Grupo 7, La isla mínima o El hombre de las mil caras, además de la serie La peste.

Entre 2012 y 2018, Félez también presidió la Asociación Estatal de Productoras Cinematográficas (AECine), consolidándose como una de las figuras más influyentes del cine español contemporáneo.