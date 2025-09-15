"Es humilde, es de verdad y es una diva": los fans se rinden ante el documental de 'La Húngara'

Silvina Ajmat 15 SEP 2025 - 20:38h.

El documental 'La Húngara: toma que toma' se ha estrenado en el Teatro del Títere La Tía Norica dentro del South International Series Festival de Cádiz con entradas agotadas

Los “hungareros” acompañaron a Sonia Priego en una noche marcada por la emoción, la música y las confesiones más íntimas de la artista

El Teatro del Títere La Tía Norica, ubicado en el casco histórico de Cádiz, estaba rodeado perimetralmente por una fila larga de fans ansiosos por ver el debut del documental 'La Húngara: toma que toma' en el South International Series Festival. Alrededor de 200 personas habían agotado entradas hace un par de semanas, pocas horas después de que se hayan puesto a la venta.

Son los seguidores de Sonia Priego, La Húngara, a los que ella llama amorosamente "los hungareros", y que tienen un lugar especial en su vida. Tan especial, que un capítulo de los tres de la docuserie está dedicado a contar su devoción: la siguen desde hace años, mucho antes de que arrasara de la mano de C. Tangana con 'Tu me dejaste de querer'. Son fieles y son fundamentales para su éxito.

"Con este documental vamos a hacer que los hungareros se multipliquen", dijo Ana Bueno, directora de Contenidos Digitales de Mediaset España, que junto a LyoMedia estuvo detrás de esta producción. Se trata de una serie exclusiva para Mediaset Infinity que llegará a los usuarios de la plataforma el próximo 19 de septiembre. Consta de tres episodios que fueron íntegramente proyectados en este festival, donde la producción competía al premio de la Selección Oficial de No Ficción.

"Me siento identificada con ella porque yo también fui madre a los 16", dijo una emocionada seguidora que se ubicó en la primera fila junto a un gran grupo heterogéneo: niñas, adolescentes y adultas, todas juntas para apoyar a Sonia. Algunas llevaron collares con monedas en su honor. Otros, las uñas largas y coloridas. Pero sobre todo, alegría, para corresponder a la felicidad que les transmite su ídola: "Es humilde, es cercana, es de verdad. Aunque también es una diva". "Me gusta todo de ella, todo, cómo canta, pero también cómo es como persona. Te mira, te da un abrazo", nos han contado.

El detrás de escena: cómo se hizo y se pensó este documental

"Lo que se ha dicho se ha dicho con todo mi corazón", dijo La Húngara al concluir la proyección del documental. Si antes del estreno estaba nerviosa por la repercusión que tendría, al escuchar las risas, al ver al público conmoverse con su historia y sobre todo al recibir un sonoro aplauso, los nervios se convirtieron en lágrimas: "He hablado de un tema que no había hablado nunca: la enfermedad mental es silenciosa y un día se llevó a mi hermana".

El motivo de la muerte de su hermana, que hasta ahora había sido un tabú, es uno de los temas que aborda el documental y Sonia ha considerado que tenía la responsabilidad de alzar la voz sobre la importancia de la salud mental, algo que durante el coloquio que tuvo lugar a continuación fue celebrado por sus seguidores: "Me gustaría darte las gracias porque es un tema que afecta a todas las familias y a todas las casas y que alguien como tú le dé visibilidad me parece muy importante", dijo una de las espectadoras.

"De La Húngara todo el mundo se enamora. Cuando surgió la idea y fuimos avanzando, tuvimos muy claro que eras una persona que tenía mucho que contar. Sonia es una persona que es muy de verdad. En Mediaset siempre intentamos buscar la verdad, la realidad de la vida, sin mucho artificio, gente que es como todos nosotros", dijo Ana Bueno, y luego destacó que la idea no podría haber sido realidad sin el equipo de LyoMedia, también presente en el coloquio.

Víctor Corrales, uno de los productores, comentó que su motivación era justamente descubrir a esa persona real: "Sabíamos quién era La Húngara, no quién era Sonia".

"Tenía muchísimo miedo de lo que fuera a pasar hoy y de lo que va a pasar a partir de ahora. Con ese aplauso que habéis dado me voy llena de cariño, orgullosa y con el corazón repleto". Y con esa satisfacción en el cuerpo decidió sorprender a todos cantando la canción 'Esta es mi vida', en la que repasa los hitos de su historia y homenajea a cada una de las personas que la acompañaron en este camino. Dale Play al vídeo para ser parte de este gran estreno.