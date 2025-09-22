Silvina Ajmat 22 SEP 2025 - 12:57h.

Hablamos con la cantante sobre el problema de salud mental que atravesó su hermana y nos deja una reflexión para quienes tienen familiares en la misma situación

El viernes 19 de septiembre llegó a Mediaset Infinity el documental 'La Húngara: toma que toma', una producción que a lo largo de tres episodios nos mete de lleno en la intimidad de una de las cantantes más queridas y admiradas de la escena contemporánea española: Sonia Priego, La Húngara.

Con 45 años, tiene una vida digna de contarse. Fue madre muy joven, tiene dos hijas, dos nietos, y una gran familia que la acompaña a todos sus conciertos y apoya a la diva y estrella en la que se ha convertido. También tiene el reconocimiento de sus pares. En el documental, hablan de su arte referentes como C.Tangana, Antonio Carmona, Dioni de Camela, Nyno Vargas, y su amigo y productor, Francisco Carmona.

Pero no todo son rosas en el camino de Sonia. Hace unos años murió su padre y poco después su hermana, dos pérdidas que la dejaron sumida en una profunda tristeza. "Dejó de ser La Húngara", dicen en el documental sus familiares. La cantante tuvo que tomarse un tiempo para enfrentar aquel golpe y volver a componer, retomar sus shows y, sobre todo, recuperar la alegría. Este proceso es relatado con mucha sutileza y cuidado en 'La Húngara: toma que toma', que puede verse gratuitamente en la plataforma Mediaset Infinity.

En una charla con esta web, tras el estreno, La Húngara quiso hablar un poco más sobre lo que significó la muerte de su hermana, que "quiso irse" demasiado pronto, víctima de un problema de salud mental, del que la familia no había querido hablar hasta ahora. Para Sonia, es importante alzar la voz y visibilizar lo que pasó con su hermana para poder ayudar a otros que están pasando por algo parecido.

De eso nos ha hablado en esta entrevista: "Tenemos que quitar el tabú a la salud mental. Hay que entender que cuando tu cabeza no está bien es muy difícil vivir y luchar". La Húngara ha querido expresar lo importante que es "comprender" a quienes atraviesan una depresión: "Hay personas a las que todos los días les cuesta la misma vida levantarse y seguir andando".

"En este documental quiero darle un homenaje a todas las personas que sienten que el mundo se les cierra y deciden irse, como un día decidió mi hermana. Quiero quitar el tabú sobre la salud mental. Hay gente que no quiere hablar del tema, pero hay que hablarlo. Es una enfermedad. Y a todos los familiares de alguien que esté pasando por problemas de salud mental, les digo que hay que apoyarlos, hay que quererlos, darles su espacio, y comprenderlos. Que a veces cuesta tantísimo trabajo".

"He podido hablar de mi hermana en una canción"

En 'La Húngara: toma que toma' se estrena una canción inédita: 'Esta es mi vida', un verdadero tributo a todas las personas que la acompañaron en su camino musical. La canción fue compuesta por Sonia junto a Francisco Carmona: "Es un tema que he compuesto para mi familia, para los míos, para los que me quieren".

La Húngara ha dicho que no puede cantar esta canción sin emocionarse, sin llorar, porque realmente le toca el corazón. Y pudimos comprobarlo. En la proyección de los tres episodios que se estrenaron en el South International Series Festival de Cádiz, Sonia cantó a capella un fragmento del tema y no pudo evitar las lágrimas: "Desde que mi hermana falta, me sentaba a componer un tema queriendo hablar de ella y era imposible. Y en esta canción ha nacido algo que es una verdad muy grande: me hace falta siempre", dijo a esta web.

Dale Play para escuchar la reflexión de la cantante.