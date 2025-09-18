La Húngara: "Isabel Pantoja me ha dado el regalo más grande de mi vida"

Silvina Ajmat 18 SEP 2025 - 16:22h.

Entrevistamos a La Húngara sobre los hitos de su vida que serán retratados en el documental

Avance exclusivo de 'La Húngara. Toma que toma': el documental que se estrena este viernes en Mediaset Infinity

Compartir







"Nunca me imaginé que iba a estrenar un documental sobre mi vida en un festival", dijo La Húngara nada más vio el revuelo que se armó en torno a 'La Húngara: toma que toma', la docuserie sobre la vida de la cantante que desde mañana podrá verse en Mediaset Infinity. La producción se estrenó en el South International Series Festival de Cádiz y hasta allí viajó Sonia Priego con su equipo, que también es su familia: su pareja, Miguel, su hermano y mánager, Javi, su cuñada y el maquillador que la acompaña a todos lados, y algunas amigas que también la ayudan con las redes sociales y se aseguran que llegue puntual a todos lados.

"Es que a mí se me echa el tiempo encima", dice entre risas sobre su impuntualidad, un rasgo que todos mencionan divertidos a la hora de señalar un defecto entre tantas virtudes que hacen de Sonia una estrella flamenca. Verla entrar en un evento, con su vestido, su pelazo y su abundante maquillaje, explica en parte el que llegue tarde. Hay mucha producción para crear el look identitario de La Húngara.

"Mi look ha ido evolucionando con el tiempo pero siempre hay unos toques que siempre quedan: mis monedas, mis aros grandes. He ido evolucionando pero la esencia y las raíces siguen ahí", nos contó, y sus pendientes tintinearon como si confirmaran sus palabras.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El documental acaba de estrenarse y ya ha ganado dos premios en el South Series Festival: el premio Especial del Jurado y el Premio del Público. Un verdadero honor que ha conmovido a "los húngaros", tal como se identifican los miembros del equipo de Sonia. Pero también han celebrado "los hungareros", sus fans, que la han acompañado hasta Cádiz y se han emocionado hasta las lágrimas con la historia que cuenta en la película sobre su vida. "Gracias a mis hungareros tengo todo lo que tengo, y todo lo que yo quiero lo quieren ellos también".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"Mi voz me ha hecho vivir cosas maravillosas"

La cantante suele decir de sí misma que es una persona "normal y corriente", pero lo cierto es que ni lo uno ni lo otro. Cantar como ella canta no lo hace todo el mundo, y cuando se lo decimos se sonroja, pero lo reconoce: "Mi voz me ha hecho vivir cosas maravillosas".

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Una de esas maravillas ha sido colaborar con algunos grandes referentes de la música y especialmente del flamenco. Orgullosos de trabajar con ella, no han dudado en prestarse para hablar de La Húngara en el documental. Antonio Carmona, C. Tangana, Dioni de Camela, Nyno Vargas, entre otros, han contado cómo es componer canciones para semejante diva.

Tangana, de hecho, nos da una de las frases más grandes del documental: "Madonna a su lado no tiene nada que hacer". La comparación con la reina del pop saca risas a Sonia, quien lejos de creerse la figura, solo tiene elogios para Tangana: "Es para comerle el corazón. Cuando escriba mis memorias, un capítulo entero estará dedicado a Pucho".

No es para menos, Tangana la invitó a colaborar en lo que luego fue una de sus canciones más escuchadas: "Tu me dejaste de querer", un éxito que les cambió la vida a ambos.

Isabel Pantoja, un sueño hecho realidad

Como un tributo a quienes participaron del documental, le pedimos a La Húngara que dijera algo de los artistas que participan, pero hay una persona que no fue parte de la producción y sí que es clave en su historia. Isabel Pantoja, como no podía ser de otra manera, es la referente máxima de Sonia Priego. Sobre ella ha hablado en el vídeo que inaugura este artículo. Dale Play.