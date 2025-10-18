Leire Martínez reaparece tras la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh: "Lo que ellos decidan me parecerá bien"

La Oreja de Van Gogh anuncia gira de conciertos con Amaia Montero: fechas, ciudades y cómo conseguir las entradas

Compartir







Leire Martínez ha sido la persona más buscada de los últimos días, tras anunciarse a bombo y platillo el regreso de 'La Oreja de Van Gogh'.

La confirmación del regreso de Amaia Montero ha sido aplaudida y criticada casi a partes iguales, y siempre con la sombra de Leire sobrevolando cada una de las informaciones y los miles de posts y comentarios que han copado las redes sociales.

PUEDE INTERESARTE La relación de Pablo Benegas y Amaia Montero

Leire Martínez rompe su silencio tras la vuelta de Amaia Montero a LODVG

Como suele ser habitual en ella, la artista vasca no se ha escondido. Y qué mejor lugar para hacer su reaparición que el concierto solidario de Cadena 100 'Por Ellas', donde ha hablado con la contundencia que le caracteriza, de este regreso del que ha sido su grupo durante 17 años.

PUEDE INTERESARTE La intrahistoria del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

"Todo lo que ellos decidan me parecerá bien", ha respondido cuando se le ha preguntado por sus sensaciones en cuanto a la vuelta del conjunto original.

"Yo en abril hablé de lo que hablé con 'Mi nombre' y dejé muy claro que para mí el capítulo se cerraba ahí y así es".

Leire Martínez, centrada en su disco en solitario

No está en una posición fácil, ya lo dicen sus fans y los de 'LODV', que creen que no se le ha dado una salida digna para la solista que tomó el relevo de Amaia y no sólo mantuvo al grupo en lo más alto, sino que imprimió su sello personal y consiguió seguir enamorando a los seguidores que ahora tienen el corazón dividido.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pero Leire ya ha pasado página. Hace ya seis meses que se cerró la puerta y ella retomó su carrera en solitario.

En ello está: "Estoy súper centrada. Quiero cerrar el disco que estoy acabándolo para que salga en febrero", ha adelantado en esta cita anual musical en la que era la cantante más esperada de la noche. Y eso que a su llegada se podía leer en sus labios que no quería hablar. Está cansada de que se le pregunte y por eso reitera que "no es mi tema ya, no es mi noticia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La gira de conciertos de LODVG con Amaia Montero

Sin lugar a dudas, esta semana ha sido un auténtico terremoto en el ámbito musical y es que tan solo dos días después de confirmar el regreso de Amaia Montero como vocalista principal, La Oreja de Van Gogh anunciaba su gira de conciertos junto a la cantante. El tour, bautizado como 'Tantas cosas que contar', se desarrollará a lo largo de 2026 y, hasta el momento, han anunciado las fechas y las ciudades españolas que recorrerán y cómo conseguir las entradas para ver el retorno de LOVG con Amaia, aunque, esta vez, lo hacen sin el guitarrista, Pablo Benegas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

El nombre escogido para su gira no es nuevo. Así se titula la canción que forma parte de su álbum 'El viaje de Copperpot', lanzado en el año 2000 y que este año cumple 25 años.

Tal y como han comunicado, subirán a los escenarios de 15 localidades españolas, repitiendo únicamente en Madrid, que contará con dos shows. Se trata, según informan, de sus primeras fechas confirmadas, por lo que se espera que próximamente desvelen más.

"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y de verdad que necesitamos expresarlo sobre el escenario. Tenemos más ganas que nunca de salir por el mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", señalan en el comunicado.

Las entradas estarán disponibles a partir del día lunes 20 de octubre a las 12:00 horas en su página web oficial y en diversas plataformas como el Movistar Arena. Los precios de las entradas oscilarán entre los 45 y los 72 euros más gastos de gestión y, los paquetes vips, entre los 110 y los 290 euros más gastos de gestión.