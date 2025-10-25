Iván Sevilla 25 OCT 2025 - 11:45h.

El presidente de la Xunta publicó un vídeo en el que anima a la cantante a la peregrinación: "Cuando quieras"

La artista recordó en una reciente entrevista que cuando tenía 19 años realizó la ruta de Roncesvalles a Finisterre

A CoruñaLa cantante Rosalía ha vuelto a ser protagonista tras la presentación de su último disco en Madrid, pero esta vez en las redes sociales de Alfonso Rueda. El actual presidente de la Xunta de Galicia la ha invitado a hacer el Camino de Santiago.

Después del evento sorpresa montado en la capital española, que podría acarrearle multas a la artista catalana por haberlo organizado sin autorización expresa, el dirigente popular ha sido claro en su mensaje: "Aquí siempre va a haber sitio para ti".

Aunque pueda parecerlo, no han sido unas palabras con cierta indirecta hacia el alcalde José Luis Martínez-Almeida, quien también expresó su deseo de recibir a Rosalía en la ciudad: "Nosotros estamos encantados".

Sin embargo, el regidor del Partido Popular matizaba que los actos debían hacerse "sin poner en peligro la integridad física de las personas ni alterar la rutina de aquellos que usan el transporte público y que se vieron perjudicados".

Transcurridos unos días de ese anuncio de 'Lux', el cuarto álbum de la carrera musical de la barcelonesa, Alfonso Rueda publicó este 24 de octubre en sus cuentas oficiales que tiene "muchas ganas de escucharlo". Además de animar a la cantante a peregrinar.

"Rosalía, cuando quieras hacer el Camino de Santiago, Galicia te espera con el corazón abierto", escribió junto a un vídeo en el que sale viendo una parte del podcast 'Radio Noia'. Ahí donde la artista habló precisamente de su deseo de repetir la ruta.

"Lo hice de Roncesvalles a Finisterre"

Y es que, en su entrevista del programa perteneciente a 'Radio Primavera Sound', comentó que ya recorrió un tramo cuando tenía 19 años. En concreto, fue desde "Roncesvalles a Finisterre", correspondiente al final del Camino Francés.

Compuesto por 32 etapas que se pueden completar en un mes, más o menos, dependiendo del ritmo al que se ande, el sendero cubre unos 860 kilómetros en total. "Me encantaría seguir con el peregrinaje, es algo que me fliparía", admitió la catalana.

A lo que el presidente de la Xunta le responde: "Cuando vengas, avisa. Estoy seguro de que vas a encontrar un poco de esa Galicia Calidade en cada paso que des". Cuando Rosalía ya decidió emprender la aventura en 2011, lo hizo para pedir que le fuera bien en la música.

Lo aseguró en declaraciones a 'La Voz de Galicia' tras hacerse virales unas imágenes de ella en el Camino de Santiago. Lo recorrió sola, pero se tomó varias fotografías con otros peregrinos. Años después, llegó su éxito en la industria, por lo que consiguió su sueño.

El 7 de noviembre presentará en directo su álbum

Un concierto dado en la Plaza de la Quintana de Santiago de Compostela en 2018 fue muy especial para ella. Porque en aquel show ante el público gallego rememoró aquel viaje por la naturaleza: "Cuando llegué aquí tuve un sentimiento muy grande, muy fuerte", dijo.

Otra novedad que se ha conocido recientemente es que la cantante presentará en directo (por primera vez) su último álbum 'Lux'. Será el 7 de noviembre en el marco de LOS40 Music Awards Santander 2025, gala que se celebra en el Roig Arena de Valencia.

Rosalía será la gran estrella de una edición que se organiza en la capital del Turia por la dana que arrasó numerosas localidades valencianas el 29 de octubre del año pasado.