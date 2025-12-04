Irlanda, Eslovenia y Países Bajos se unen al boicot de España y no estarán en Viena el 16 de mayo

Israel agradece "a los amigos que han defendido su participación" en Eurovisión 2026: "Demuestra solidaridad y compañerismo"

España no participará en el Festival de Eurovisión tras la decisión del certamen de admitir a Israel. En una reunión en Ginebra de la Asamblea General de la Unión Europea de Radiodifusión, junto a España, se han sumado al boicot otros países. Irlanda, Eslovenia y Países Bajos no estarán en Viena el 16 de mayo. El país condena la situación en Gaza y acusan a Israel de usar el certamen para objetivos políticos.

Es una decisión inédita porque desde 1961, cuando cantó Conchita Bautista en el Festival de Eurovisión, España ha venido participando durante todas las ediciones de manera ininterrumpida. Hasta ahora es el único país, de los cinco grandes que más dinero aportan, que se retira.

La polémica por la participación de Israel en el certamen de Eurovisión viene desde hace años, pero en 2024 se disparó por completo después de los ataques de Israel en la Franja de Gaza. Cada vez había más voces que pedían que se expulsara a Israel igual que se hizo con Rusia por la invasión de Ucrania. Todo esto provocó una reflexión en la organización española que finalmente ha decidido retirarse, una decisión apoyada por el Gobierno y sus socios pero no por la oposición.

España se mantiene firme con su postura sobre Israel

Las votaciones celebradas en la 95ª Asamblea General de la UER hoy en Ginebra que se han realizado hoy no se centraba en la partición de Israel sino en la nueva normativa propuesta por la UER sobre el refuerzo de la neutralidad del festival. Pero, al salir adelante, ya no se necesita una segunda votación sobre la participación israelí, que ya quedaba totalmente validada.

Los nuevos estatutos han salido adelante con 738 votos a favor, 264 en contra y 120 abstenciones. España ya condicionó su presencia en el festival a la expulsión de Israel. Desde entonces, la posición española no ha cambiado en ningún momento. Aunque esta votación no afecta solo a la presencia española. Irlanda, Eslovenia y Países Bajos también se mostraron contundentes con la participación de Israel en Eurovisión.

"La situación en Gaza, a pesar del alto el fuego y la aprobación del proceso de paz, y la utilización del certamen para objetivos políticos por parte de Israel, hacen cada vez más difícil mantener Eurovisión como un evento cultural neutral”, dijo el secretario general de RTVE, Alfonso Morales. Esta salida del festival implica que RTVE no emitirá la final de Eurovisión 2026, que se celebrará en Viena, Austria, el próximo 16 de mayo. Tampoco las semifinales previas del concurso que se celebran los días 12 y 14.

El presidente israelí, Isaac Herzog, ha confesado en redes sociales que agradece todo el apoyo recibido: "Israel merece estar representado en todos los escenarios del mundo", sentencia el presidente israelí, quien ha asegurado que esto demuestra "solidaridad, compañerismo y cooperación".