Alberto Rosa 11 DIC 2025 - 20:58h.

Algunos fans han tenido que enfrentarse a colas de hasta 60.000 personas para conseguir un ticket

La cara oculta de la preventa de los conciertos: "No es verdad que las entradas se agoten antes de la venta oficial"

Dos horas han bastado a Rosalía para agotar todas las entradas de sus ocho conciertos repartidos entre el Movistar Arena de Madrid y el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo año. Tras la agitada y fracasada preventa para muchos fans, llega la venta general, en la que tampoco ha quedado contento todo el mundo.

Algunos fans han tenido que enfrentarse a colas de hasta 60.000 personas para conseguir un ticket. Un colapso total en los canales de venta, Ticketmaster, Live Nation y El Corte Inglés, que ha acabado en la desesperación y la rabia de los seguidores de la autora de ‘LUX’.

Los precios oficiales oscilaban entre los 45 y los 115 euros para entradas estándar, y hasta casi 500 euros para los paquetes VIP más exclusivos. Sin embargo, en plataformas de reventa como Viagogo se han vistos tickets estándar que incluso alcanzaban los 1.000 euros.

“Es vergonzoso que las entradas del concierto de Rosalía ya estén en reventa a precios ridículos. Siempre la misma historia. ¿Para qué sirven los controles? ¡Haced vuestro trabajo ya!, escribe en la red X un fan con la imagen de un plano de la venta de entradas en la web de Viagogo.

En otra publicación, Sandra Martínez, otra fan, publica la imagen en la que se ven precios que superan claramente los 1.000 euros. “Lástima que el equipo de Rosalía no maneje mejor estas prácticas de reventa”, lamenta.

En cualquier caso, lo que ha quedado claro es que la catalana ha agotado las entradas de todos sus conciertos en Europa en cuestión de horas. Además de Madrid y Barcelona, tampoco quedan entradas para ver a la autora de ‘Berghain’ en Parí, Zúrich, Lisboa, Milán Ámsterdam, Amberes, Colonia, Berlín y Londres.

Los problemas con la preventa

Todo este proceso de venta ha estado protagonizado desde el minuto uno por las críticas a la gestión de las ticketeras de la gira. Ya en la preventa, cuando el cupo de entradas se agotó en cuestión de minutos, las redes se inundaron de mensajes exigiendo más facilidades para los fanáticos que desean ir a las actuaciones de la catalana.