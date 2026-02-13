Compartieron un emotivo encuentro con las reclusas y cantaron ‘Alba’, en plena cuenta atrás para los Premios Goya

Detenido un psicólogo de una cárcel de Tarragona por presunto acoso sexual a trabajadoras: el hombre ya había sido denunciado anteriormente

La actriz Alba Flores y la codirectora de 'Flores para Antonio', Elena Molina, han visitado este viernes el centro penitenciario Wad-Ras en Barcelona, donde, tras el visionado de la película que homenajea a su padre, Antonio Flores, han conversado con un grupo de reclusas sobre la culpa, el duelo y cómo seguir adelante.

Alba Flores ha entrado parándose a abrazar a las reclusas más emocionadas en la sala donde ha tenido lugar la proyección y a continuación ha charlado con las internas.

Cuando le han preguntado si tenía un consejo para los que tienen problemas con la droga, ha reflexionado que existe "una responsabilidad social" sobre cómo se aborda el tema.

"Queríamos ha explicado que la identidad de mi padre fuese más allá de las drogas. Era mucho más que eso. Una manera de decir que nadie es lo peor que ha hecho en su vida", ha explicado la intérprete a la sala, que la ha recibido con gritos de "ole, ole y ole" y un gran aplauso.

Sobre cómo seguir tras la muerte de un padre, Flores ha compartido que todo el proceso de la película "está siendo una terapia" y que ahora sabe que tiene que seguir adelante por ella misma.

"Antes tenía miedo a que se muriera mi madre porque significaba que me quedaba sola. Ahora siento que tengo que seguir por mí también y no es egoísta pensar eso. Todas las personas son importantes. Es parte del baile de la vida", ha dicho la actriz.

En esta línea, Elena Molina ha explicado que la película ha terminado siendo un homenaje a Ana Villa, madre de Alba Flores, y una oda a seguir adelante: "No formaba parte del guión inicial hablar de esto, pero el proceso fue muy bonito y terminó siendo un canto a seguir por la otra persona que tienes delante".

Uno de los temas que aborda la película, y por el que Flores ha sido preguntada nada más entrar en la sala de actos de Wad-Ras, ha sido la culpa y cómo cargar con ella.

La intérprete ha reconocido que, durante años, ha ido llevando de un lugar a otro la responsabilidad de la muerte de su padre: "Como niña pequeña quieres un culpable: primero era él, después fui yo, luego mi familia, el sistema e incluso Dios".

La canción 'Alba'

Las reclusas le han dado las gracias por la “valentía” de explicar su historia y una de ellas, Gemma, ha explicado que estaban emocionadas porque casi nunca va nadie a verlas en prisión: “Que vengan y tengan un trato tan cercano y natural, sin ser ninguna diva, se agradece. No esperábamos un documental tan intimista”.

Para expresar este agradecimiento, las prisioneras han hecho dos regalos a Flores y Molina: un dibujo a cada una hecho en el taller de artes plásticas y han interpretado una canción de Antonio Flores, que ha terminado con la hija del músico bailando con ellas.

La canción no podía ser otra que ‘Alba’, aquella que su padre compuso por su nacimiento y que no publicó hasta 1994 con su último álbum, Cosas mías, y que Flores ha terminado cantando, especialmente durante los versos “tan bonita, tan morena, tan gitana” y “la flor que siempre quise en mi jardín”.

Entre lágrimas de emoción, la intérprete, que minutos antes había reconocido que “no tenía una relación íntima” con la canción, les ha agradecido el gesto y les ha preguntado qué cambiarían de sus condiciones en Wad-Ras, a lo que muchas han respondido que quieren “más comunicación” con sus familias y “mejor horario” para que las madres puedan hablar con sus hijos.

Cuenta atrás para los Goya en Barcelona

La visita de Flores y Molina a Wad-Ras, organizada por la Academia del Cine, forma parte de una serie de encuentros y actividades en la ciudad de Barcelona estas semanas previas a la gala de los Premios Goya, que tendrán lugar el próximo 28 de febrero en la capital catalana.

‘Flores para Antonio’ estará presente en la gala, ya que cuenta con dos nominaciones: a mejor canción, para la pieza homónima que compusieron Alba Flores y Sílvia Pérez Cruz, y a mejor documental.

El ciclo de actos cuenta con exposiciones, proyecciones y coloquios en la Filmoteca de Barcelona, donde destaca un encuentro el 27 de febrero con el Goya Internacional Susan Sarandon.