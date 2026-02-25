Las personas beneficiarias de esta medida obtienen un talonario mensual de entre 10 y 25 bonos para gastar en comidas

Vivienda colaborativa, residencias abiertas: todas las medidas contra la soledad no deseada, "que no es incurable"

Compartir







La soledad no deseada en mayores es una situación social que, según el Gobierno de España, afecta al 13% de la población mayor del país. Atendiendo a esta problemática, el gobierno ha aprobado un plan nacional que apuesta por la detección temprana de estos casos. Para tratar de aliviar la soledad no deseada entre su población de más edad, el ayuntamiento de A Coruña ha lanzado una iniciativa para que las personas que lo deseen, puedan comer acompañadas gracias a un talón restaurante.

El bono está adherido a establecimientos limitados e inscritos a dicha medida. Las personas con derecho al uso de ese talón restaurante son principalmente los mayores de 65 años, aunque hay alguna excepción para personas con discapacidad e incluso para aquellas que hayan sufrido violencia de género.

Aliviar la situación de soledad

Con este bono de comidas, las personas beneficiarias obtienen un talonario mensual de entre 10 y 25 bonos, con un valor de 4,44 o de 6 euros cada talón para menús de no más de 9 euros, una ayuda que anima a este sector de la población a salir de casa, relacionarse y aliviar de alguna manera esa soledad no deseada contra la que muchas personas se enfrentan día a día.

El valor de cada talón, depende de la situación económica de la persona solicitante. El de menor importe es para personas con igual o superior capacidad económica del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente y el de mayor importe para personas con capacidad económica inferior al IPREM vigente.

En estas comidas pueden escoger entre varios primeros, segundos, además de postre y café. Pero lo importante no es solo comer bien a buen precio, sino que, para los mayores, esto es una forma de socializar, compartir mesa y crear vínculos con otras personas en su misma situación, creando así rutinas y relaciones muy enriquecedoras para la salud mental de estas personas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

¿A quién va dirigido?

Según informan desde los servicios sociales de A Coruña, este bono, que se puede adquirir a lo largo de todo el año, no solo va dirigido a los mayores de 65 años, también serán proporcionados a pensionistas de jubilación, viudedad e invalidez mayores de 60 años.

Para esta misma edad, se permitirá su uso a víctimas de violencia de género que tengan sentencia condenatoria u orden de protección en vigor, previo informe técnico o acreditación del Centro Municipal de Información a las Mujeres o de la Red Municipal de Acogida.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También podrán obtener este bono las personas menores de 65 años con discapacidad igual el superior al 65%, que sean familiares convivientes de personas beneficiarias del Talón Restaurante.

La soledad no deseada un "problema silente"

Según afirma la Revista Económica de Salud Pública, la soledad no deseada en los mayores es un fenómeno que se agrava en España a partir de los 75 años, afectando a un 20% de este grupo, a menudo vinculado a la viudedad, limitaciones físicas y escasa interacción social.

La soledad no deseada se considera un "problema silente" que conlleva altos costes sanitarios y sociales y que no entiende de edades ya que, en la población adulta y joven, este problema también es altamente visible en la sociedad actual. Esta se trata de una situación que afecta tanto a nivel nacional como europeo, donde la soledad no deseada es un problema que viven cada vez a más personas y "supone una fuente de sufrimiento y limita el derecho de participación en la sociedad" según declara el Observatorio Nacional de la Soledad No Deseada.