La Orquesta Mondragón celebra su aniversario por todo lo alto: “Habrá hasta tarta”

Shakira anuncia tres conciertos en España: la ciudad, cómo conseguir las entradas y un intrigante estadio

Compartir







La Orquesta Mondragón celebra 50 años de trayectoria demostrando que su esencia sigue intacta. Medio siglo después, la banda liderada por Javier Gurruchaga continúa subiéndose a los escenarios con la misma energía, fiel a un estilo propio que ha sabido mantenerse al margen de modas.

Medio siglo sobre los escenarios

El grupo conmemora este aniversario con un concierto especial en Madrid, en el Circo Príncipe, donde repasará algunos de sus temas más emblemáticos. Será una cita cargada de nostalgia, pero también de vitalidad, reflejo de una carrera que, como reconoce Gurruchaga, ha sido un viaje largo y plenamente disfrutado: “50 años en los que hemos gozado mucho sobre el escenario”.

A lo largo de estas cinco décadas, la banda ha construido una identidad única dentro del panorama musical español, convirtiéndose en un referente del espectáculo en directo.

Un estilo único y sin complejos

Desde sus inicios, la Orquesta Mondragón ha apostado por una propuesta poco convencional, en la que la música se mezcla con el teatro, el cabaret y la fantasía. “Siempre ha habido un poco de teatralidad, de magia… y también de locura”, explica su líder, dejando claro que el grupo nunca ha entendido la música como algo únicamente sonoro, sino como una experiencia escénica completa.

Esa “locura” forma parte incluso de su nombre, inspirado en un antiguo sanatorio mental, y resume bien el espíritu irreverente de la banda. “Aquí los locos somos todos, el público y nosotros”, añade Gurruchaga, subrayando esa complicidad que siempre han buscado con quienes les siguen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Seguir hasta el final

Pese al paso del tiempo y a los cambios en la industria musical, la Orquesta Mondragón mantiene intacta su filosofía. Lejos de plantearse una despedida, el grupo sigue mirando al futuro con la misma determinación. Gurruchaga lo resume con claridad: la intención es continuar “hasta el final, con las botas puestas”.

El artista, que también ha desarrollado una sólida carrera como actor y escritor, no duda al señalar cuál es su proyecto más importante: “A quien pongo primero en mi corazoncito es a la Orquesta Mondragón”.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Una gran fiesta de cumpleaños

El concierto en Madrid será, además, una auténtica fiesta de aniversario. Un espectáculo en el que no faltarán los elementos que han definido al grupo durante todos estos años: humor, teatralidad y una puesta en escena muy cuidada.

Con su característico tono desenfadado, Gurruchaga anticipa el ambiente: “Yo creo que habrá hasta tarta”, bromea sobre una celebración que promete ser tan especial como su trayectoria.

Cincuenta años después, la Orquesta Mondragón sigue reivindicando su lugar sobre los escenarios, demostrando que su fórmula, mezcla de música, espectáculo y personalidad, continúa tan vigente como el primer día.