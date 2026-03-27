Los fans de la artista colombiana interesados en conseguir entradas en la venta general de sus shows en Madrid cuentan con un límite de seis por compra

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La expectación es máxima. La venta general de entradas para los nueve conciertos que Shakira ofrecerá en España arranca este viernes, 27 de marzo, a las 10:00 horas, con un límite de seis por compra, y ya se ha convertido en uno de los acontecimientos musicales más esperados del año.

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La artista colombiana regresará a los escenarios españoles con su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', y lo hará por todo lo alto, con una residencia musical sin precedentes en Madrid tras el éxito de la demanda inicial.

La avalancha de fans intentando conseguir entradas durante las preventas ha sido tal que la organización decidió ampliar el número de conciertos hasta alcanzar nueve fechas, algo que confirma el enorme tirón que Shakira sigue teniendo en España después de más de tres décadas de carrera.

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Todos los conciertos tendrán lugar entre los meses de septiembre y octubre de en el recinto Iberdrola Music, situado en el distrito madrileño de Villaverde, donde se instalará un gran estadio temporal con capacidad para unas 50.000 personas por noche.

En total, si se completan todos los aforos y la compositora no suma más fechas, cerca de medio millón de personas podrán disfrutar del espectáculo. En concreto, la intérprete de 'Loba' actuará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y el 2, 3 y 4 de octubre.

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La venta de general: consejos, entradas, precios y el aviso de la Policía

La venta general de entradas arranca este viernes a través de los canales oficiales como Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés Entradas. Los organizadores han insistido en la importancia de adquirir los tickets únicamente en plataformas autorizadas para evitar posibles estafas o sobreprecios en el mercado de reventa.

En cuanto a los precios, las entradas presentan una gran variedad dependiendo de la ubicación. Las localidades más económicas parten aproximadamente desde los 70 euros en las zonas más alejadas del escenario, mientras que las entradas de pista o gradas más cercanas rozan los 200 euros.

Para quienes buscan una experiencia más exclusiva, también existen paquetes VIP. El más caro alcanza los 1.000 euros, e incluyen ventajas como accesos preferentes, regalos oficiales o espacios premium.

Conseguir una entrada para un evento de estas características puede convertirse en un auténtico caos. Por eso, se recomienda prepararse con antelación. Tener una cuenta creada previamente en las plataformas de venta, iniciar sesión antes de que comience el proceso y disponer de los datos de pago listos puede marcar la diferencia entre conseguir una entrada o quedarse fuera.

También es importante tener claro qué zona se quiere elegir y qué presupuesto se está dispuesto a gastar para no perder tiempo durante el proceso de compra. En este tipo de ventas masivas, los segundos cuentan.

Entre los trucos más habituales que utilizan los fans veteranos está el conectarse desde varios dispositivos al mismo tiempo, como un ordenador y un teléfono móvil, o utilizar diferentes conexiones a internet.

Ser flexible con las fechas también aumenta mucho las posibilidades de éxito, ya que muchos compradores se centran únicamente en el primer concierto y dejan más opciones disponibles en otras noches.

Otro consejo clave es no desesperarse si al principio aparece el mensaje de entradas agotadas. En muchas ocasiones vuelven a aparecer localidades porque hay compras que no se finalizan o carritos que caducan. La paciencia puede ser decisiva.

Además, la Policía Nacional también ha lanzado un aviso a través de sus redes sociales para evitar el fraude. "Tiene... nombre... de URL buena, clara-mente, no es como suena...", han escrito, en referencia al verso viral de la canción que la artista sacó con Bizarrap.

"Intentas conseguir entradas para el concierto de Shakira… Que no acabe siendo un drama. Webs oficiales SI. Reventas milagro NO. Links sospechosos = #NoPiques", han manifestado.

Los detalles de los conciertos

Más allá de la venta de entradas, uno de los aspectos que más interés está generando es cómo será el espectáculo. Shakira ha adelantado que está preparando una producción especialmente ambiciosa para España, con una propuesta visual muy potente y un recorrido musical por todas las etapas de su carrera.

Se espera un escenario de grandes dimensiones, con pantallas gigantes, efectos visuales de última generación y un importante despliegue de bailarines y músicos. El concierto combinará sus grandes clásicos con los éxitos más recientes, lo que permitirá a los asistentes revivir diferentes momentos de su trayectoria musical.

Todo apunta a que no faltarán canciones que han marcado a varias generaciones como 'Antología', 'Ojos así', 'La tortura', 'Hips Don't Lie' o 'Waka Waka', además de los temas de su última etapa musical. El objetivo del espectáculo parece claro: ofrecer un viaje emocional por la evolución artística de Shakira.

Además, el recinto contará con zonas de ocio y restauración pensadas para que el público pueda disfrutar del ambiente durante horas antes del espectáculo, así como otras actividades culturales y talleres. La idea es convertir cada fecha en un gran evento que vaya más allá de la música.