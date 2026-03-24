La cantante colombiana se ha visto envuelta en una controversia por el recinto escogido, Iberdrola Music, para sus shows en España

Shakira amplía a seis sus conciertos en España: las nuevas fechas y novedades sobre su histórico y polémico estadio

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Los seis conciertos que Shakira tiene previstos en Madrid el próximo mes de septiembre han quedado envueltos en la polémica después de que el delegado del Gobierno en la Comunidad, Francisco Martín, haya pedido al Ayuntamiento que no autorice sus eventos en el recinto escogido, Iberdrola Music, hasta que se garantice su "seguridad".

La petición, trasladada formalmente mediante una carta enviada al alcalde José Luis Martínez-Almeida el pasado lunes, 23 de marzo, solicita que se "reconsidere" su postura y evite autorizar grandes eventos en este espacio mientras no se resuelvan los problemas detectados en materia de "accesos, movilidad" y protección de los asistentes.

Según ha expuesto Martín, esta no es una preocupación nueva, sino una advertencia que su departamento lleva planteando desde hace tiempo tras varios "antecedentes" que pusieron de manifiesto deficiencias organizativas. Entre ellos, ha recordado los problemas registrados en el festival Mad Cool o en un concierto de Harry Styles, donde se evidenciaron dificultades en los desplazamientos y en la gestión de grandes flujos de público.

También ha considerado que, pese a estas experiencias, no se han adoptado medidas contundentes para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse en futuras citas musicales.

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"Deficiencias"

Además, ha insistido en que las administraciones ya trasladaron en una reunión institucional celebrada en 2024 que el recinto todavía presentaba "deficiencias" importantes, especialmente en lo relativo a la "accesibilidad, la movilidad en la zona y la ordenación de flujos de entradas y salidas, incompatibles con la celebración de grandes eventos en condiciones de seguridad".

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El delegado también ha señalado que esta situación no solo afecta a los espectadores, sino también a los vecinos de zonas cercanas como Villaverde y Getafe, así como a los "promotores de los eventos" y a los propios seguidores de los artistas que ya tienen actuaciones programadas.

A su juicio, Madrid debe seguir apostando por acoger grandes espectáculos musicales y convertirse en una "capital cultural de referencia". Sin embargo, ha defendido que estos eventos deben celebrarse en espacios que ofrezcan "garantías suficientes" y estén a la altura de los estándares de seguridad exigibles.

Pide a Isabel Díaz Ayuso y a José Luis Martínez-Almeida que se lo tomen "muy en serio"

Del mismo modo, Martín ha pedido a las distintas administraciones implicadas, entre ellas el Ayuntamiento de Madrid, la Comunidad y el Ayuntamiento de Getafe, que actúen con "responsabilidad" y trabajen de forma coordinada para "implementar mejoras" en el recinto.

Entre las posibles soluciones, plantea reforzar las infraestructuras de acceso, mejorar la gestión del tráfico y garantizar condiciones óptimas de seguridad. En caso de que estas actuaciones no puedan realizarse a tiempo, propone incluso trasladar los conciertos a otros recintos que sí cumplan los requisitos necesarios.

El delegado ha reiterado también que tanto la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, como Almeida deberían tomarse "muy en serio" la seguridad en este tipo de eventos, y ha insistido en que todavía hay margen para actuar y adecuar el recinto si se quiere mantener la programación prevista.

"Madrid merece grandes eventos, pero los merece bien organizados, bien planificados y celebrados en espacios que estén realmente a la altura", ha concluido.