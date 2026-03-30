Juan Arcones 30 MAR 2026 - 07:15h.

Repasamos las polémicas más recientes de la catalana, desde que publicó su último álbum, y por las que ha llegado hasta a pedir perdón en ocasiones

Rosalía, denunciada por fumar en un pódcast al considerar que "infringe la normativa" en un formato "dirigido a jóvenes"

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Si hay una artista española internacional ahora mismo, esa es Rosalía. No hay otra como ella, y es que si ya estaba en boca de todos y con ‘Montomami’ dio el gran salto fuera de nuestras fronteras, su fama solo ha ido en aumento gracias a su ‘LUX’, que salió al mercado el pasado mes de noviembre. Tal fue la repercusión que los vinilos se agotaron en horas y no fueron repuestos hasta semanas después. Además, la crítica se rindió ante ella y los fans respondieron a su ambición de cantar en 13 idiomas.

'La perla' y las teorías sobre los dardos a sus ex

Pero cuando tiene un nivel de exposición tal, ya no solo es normal que aparezcan los haters, sino también las polémicas. Y es que, como dice el dicho, cada vez que habla Rosalía "sube el pan", provocando que la artista haya copado bastantes titulares en los últimos meses. El primero empezando con sus 'dardos' en la letra de ‘La Perla’. Algunos dicen que iba por Rauw Alejandro, otros por C. Tangana, y otras que es una letra que mezcla su experiencia con ambos. De hecho, cuando salió Rauw Alejandro hizo referencia a las teorías de los fans con un tuit muy directo: “no confundan los protagonistas… esa película pasó hace rato”.

La propia artista salió al paso de los rumores en una entrevista para Informe Semanal con Carlos del Amor: "‘La Perla’ está inspirada en Santa Fabiola; ella tenía un marido que era 'un perla' y dije: ¿Porqué no hacer una canción desde eso?”. Santa Fabiola fue una noble romana convertida al cristianismo y que es la patrona de los divorciados. Con esas palabras, Rosalía quiso enterrar el hacha de guerra con una de sus exparejas.

Sin embargo, esta es solo la primera de muchas polémicas en la que se ha visto inmersa la artista catalana durante la promoción tanto del álbum como de su gira posterior, que comenzó este pasado 16 de marzo en Lyon, y que la trae a Madrid del 30 de marzo al 4 de abril para luego desembarcar en Barcelona otros cuatro días. Muchas han sido las críticas ya no solo al caos de la venta de entradas, casi todas se acabaron en la preventa, dejando a muchos fans molestos con la estrategia , sino por las críticas a esa primera noche en Lyon.

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Twitter y TikTok se llenó de 'expertos' criticando la forma de bailar ballet de Rosalía, su técnica vocal al cantar ópera o hasta definieron el show como pobre, destacando el posible uso del playback por parte de la cantante. Eso sí, los medios franceses se mostraron mucho más positivos con ese arranque de gira. “El público entró, literalmente, en trance... Lyon se convirtió en el escenario inicial de un viaje que apunta a transformar la experiencia del pop en vivo”, redactó el diario francés Le Progrès.

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Pero además de copar titulares por explicar que practicaba celibato voluntario, de que colapsase la Gran Vía de Madrid cuando presentó su álbum o de que fuese denunciada por fumar en un pódcast al considerar que "infringía la normativa" en un formato "dirigido a jóvenes", la catalana también ha protagonizado otras polémicas.

Pablo Picasso: ¿separar el artista de la obra?

Si hay una polémica reciente para la artista, y que le ha supuesto tener que pedir perdón en sus redes sociales, esa es la que incluye a Pablo Picasso. Rosalía, en una entrevista con la escritora Mariana Enríquez, habló sobre el eterno debate de separar o no al artista de la obra. “Me gusta mucho Picasso y nunca me ha molestado diferenciar el artista de la obra. Por que quizás ese señor yo le hubiera conocido y quizás no me hubiera caído tan bien por las cosas que me han explicado. Pero luego digo quien sabe quizás si o no lo se y no me importa”, afirmaba Rosalía.

“Pero, ¿hasta qué punto uno sabe si esa información es cierta o no? A no ser que yo hubiera convivido realmente con esa persona y hubiera tenido una experiencia real con esa persona, ¿yo quién soy para juzgar?”, concluía su alegato. Las redes se incendiaron durante días, acusándola de falta de conciencia social, y recordando continuamente el historial de abusos del pintor. La nieta de Picasso lo definió como un “déspota misógino”, y se sabe que maltrataba físicamente a una de sus parejas, la fotógrafa Dora Maar. O la aventura amorosa con Marie-Thérèse Walter, cuando ella tenía 17 años y él 45, a la que quemaba con cigarrillos como castigo. Incluso a la bailarina Olga Khokhlova.

“A Olga la arrastraba por el suelo tirándola del pelo o le daba sedantes para calmarla, según me ha contado él mismo", admitió Françoise Gilot, fotógrafa y expareja de Picasso, en la biografía 'Vida con Picasso’. Vamos, una auténtica “perla”. Rosalía, al cabo de los días, apareció disculpándose por sus palabras.

"Yo pensaba que Picasso era un hombre muy tremendo, lo típico que se dice de él. No tenía conciencia de que había casos reales de maltrato. Quiero pedir disculpas por si hubo falta de sensibilidad por mi parte en esa conversación. Y esa falta de empatizar absoluta con esas mujeres”, admitió en su cuenta de TikTok. “No estoy en paz con lo que dije. Es verdad que me he equivocado, tenéis razón. Gracias por decírmelo. Es importante no hablar de según qué temas cuando no tienes todo el conocimiento”.

Bad Bunny y cantar en español

También copó bastante titulares al hablar sobre Bad Bunny. En una entrevista para el podcast de The New York Times, le preguntaron por su decisión de cantar en inglés, y si era para ampliar público. “Creo que soy lo opuesto a Benito, porque me preocupo. Me preocupo tanto que haré el esfuerzo de cantar en un idioma que no es el mío, fuera de mi zona de confort”. Las redes volvieron a arder, criticando las palabras de Rosalía, y defendiendo la postura política de Bad Bunny al cantar en español.

Poco después, el cantante puertorriqueño actuó en la Super Bowl y Rosalía compartió un story en su Instagram sobre dicha actuación, acompañado de dos palabras: FELICIDADES LEYENDA y un emoji de corazón, acabando así con las críticas que afirmaban que ambos se llevaban mal. De hecho, han colaborado en una de las canciones más exitosas de Rosalía, ‘La noche de anoche’, y Bad Bunny la menciona en su tema.

Feminista, ¿sí o no?

Finalmente, otra de sus sonadas polémica surgió cuando habló sobre el feminismo en RNE. "Me rodeo de ideas feministas. No me considero moralmente lo suficientemente perfecta como para considerarme dentro de un ‘ismo’, pero sí me inspiran y me rodeo de ideas feministas”. Surgieron dos bandos: unos la acusaban de tibieza, y de haberse aprovechado del feminismo para luego no atreverse a decir alto y claro la palabra. Otros la criticaban precisamente por lo contrario, por ser demasiado feminista. Entre medios, un pequeño grupo defendió las palabras de la artista, criticando que ya no se pudiera dar la opinión de nada sin crear un campo de batalla.

Sobre estas palabras también pidió perdón en el mencionado video de TikTok. “Yo no tengo nada más que amor, respeto y agradecimiento por el feminismo. Quizás a veces peco de cuidadosa por ese amor y respeto. Siento que me da miedo denominarme de según qué manera por no ser una representación lo suficientemente buena de ello”, comenzó explicando la cantante. Pero lanzando un pequeño dardo a esa polarización tan agresiva en la que está sumida la sociedad actual.

“Hoy en día, si no te posicionas de manera clara, el mundo es muy polarizado, parece que si no dices claramente el lado en el que estás, estás en el otro. Este vídeo no lo hago por los haters. Lo hago para la gente que siempre está ahí. Y os doy las gracias por siempre estar ahí”.