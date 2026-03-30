Rosalía revive 'Lux' tras recuperarse de Milán: música, fe y rave desatan la locura en Madrid

Alberto Rosa 30 MAR 2026 - 23:41h.

La catalana ha deslumbrado en el primero de sus cuatro conciertos en la capital para presentar 'Lux'

Rosalía, en su primer concierto de 'Lux Tour' en Madrid: "Estaba un poco delicadilla de salud, pero ahora estoy mucho mejor"

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El reinado de Rosalía ha llegado este lunes a Madrid con el primer concierto de 'Lux Tour' en España. La espera se ha hecho larga para los miles de fans que se agolpaban desde primeras horas en los alrededores del Movistar Arena para conseguir el mejor sitio. A la expectativa por disfrutar de tal comentado espectáculo, se sumó esta semana la preocupación por el estado de salud de Rosalía tras suspender su concierto en Milán por una intoxicación alimentaria.

El temor porque ocurriera lo mismo en Madrid alarmó a sus fans, pero finalmente, la 'Motomami' ha subido al escenario del Movistar Arena para ofrecer la fuerza de 'Lux' en directo en un set list en el que tampoco han faltado canciones de otros trabajos anteriores de la catalana.

Organizado en cuatro actos, Rosalía ha traído al Movistar Arena un espectáculo sin precedentes en su carrera, con una orquesta de 22 músicos situada en el centro del recinto y un despliegue megalómano con todo tipo de detalles. Imaginería religiosa compuesta por velos, relicarios y un foso en forma de cruz que hace del espectáculo una auténtica experiencia inmersiva de música, fe y rave.

Aunque la mayoría de las canciones interpretadas pertenecían a 'Lux', Rosalía ha reservado importantes espacios para éxitos como 'Despechá¡, 'Saoko' o 'La fama'. También ha habido algunas versiones inesperadas y guiños visuales que transforman a Rosalía en diferentes figuras. Una bailarina de ballet, una Mona Lisa contemporánea o incluso el macho cabrío del espectacular cuadro de Goya, 'El aquelarre'.

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La artista ha comenzado con ‘Sexo, violencia y llantas’, vestida de tutú. Tras esta primera canción, la cantante se ha dirigido al público del Movistar Arena recordando su indisposición en Milán y su emoción por actuar en Madrid. La verdad que la semana pasada estaba un poco delicadilla, de salud, pero estoy mucho mejor", ha confesado, para tranquilidad de los miles de fans que estaban expectantes de su salud durante estos días.

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El confesionario con Esty Quesada

Tras estas palabras, Rosalía se ha mostrado emocionada de volver a actuar en Madrid y ha recordado sus primeros conciertos en la capital. "Me encanta haber vuelto aquí. Si lo pienso, hace más de una década que llevo viniendo aquí a Madrid y es una ciudad que quiero mucho y de la que tengo muchos recuerdos", ha dicho.

La catalana ha mencionado cuando actuó en Casa Patas, donde sintió "el duende como en ningún otro lugar". "¿Y quién me lo iba a decir a mí que después una década o más tarde estaré yo aquí llenando y compartiendo con vosotros", ha confesado visiblemente agradecida.

Después han sonado otros temas como ‘Reliquia’, ‘Porcelana’, ‘Divinize’ o ‘Mio Cristo Piange Diamanti’. Una noche en la que muchos han podido escuchar por primera vez en directo algunas de las canciones más comentadas del último trabajo de la catalana de 33 años.

Uno de los momentos más comentados ha sido el del confesionario. Rosalía ha subido al escenario a la youtuber Esty Quesada, que ha escenificado junto a la cantante sus confesiones.

Un espectáculo de los más envolvente y lleno de coreografías hipnóticas que han combinado canciones de lujuria con otras más espirituales y sobre Dios.

Algunos de los fans han viajado a Madrid desde distintos puntos de España tras conseguir las entradas del concierto, que se agotaron rápidamente tras una fulgurante venta de su gira en España que, como muchos otros eventos recientes de alta demanda, dejó más frustración que entradas al agotarse entre largas colas virtuales, al igual que todas las fechas de Barcelona (13, 15, 17 y 18 de abril).