La directora y guionista recibirá el galardón dotado con 20.000 euros el próximo 14 de julio en el Liceu de Barcelona

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La reina Letizia ha presidido este miércoles, 29 de abril, en Granada, uno de los actos más destacados del calendario institucional de la Fundación Princesa de Girona: la proclamación del Premio Princesa de Girona Arte 2026. Una cita que ha convertido a la ciudad andaluza en epicentro del talento joven, la creatividad y la innovación cultural y que, en esta edición, ha decidido premiar a la directora Gemma Blasco.

El evento se ha celebrado en el marco del Tour del Talento 2026, iniciativa impulsada por la Fundación Princesa de Girona que recorre distintas ciudades españolas con actividades orientadas a inspirar, formar y conectar a las nuevas generaciones con oportunidades de desarrollo profesional y personal.

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Granada ha acogido esta cuarta etapa del recorrido entre los días 21 y 30 de abril, con una amplia programación que ha reunido a miles de asistentes.

El acto central ha tenido lugar en el prestigioso Auditorio Manuel de Falla, uno de los espacios culturales más representativos de la ciudad, enclavado junto a la Alhambra y con vistas privilegiadas sobre la ciudad. Allí estaba prevista la llegada de Letizia en torno a las 12:00 horas.

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Los detalles de esta edición, los finalistas y la ganadora

El galardón distingue a jóvenes referentes del panorama artístico nacional que destacan por su liderazgo, su capacidad innovadora y su compromiso con la sociedad. El premio busca poner en valor carreras emergentes capaces de inspirar a otros jóvenes desde disciplinas vinculadas al arte y la cultura.

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En esta ocasión, cinco premiados Princesa de Girona referentes en la categoría de Arte han llevado a cabo intervenciones artísticas para poner en valor la creatividad como motor de transformación e inspiración para las nuevas generaciones. Ellos son Hugo Fontela, pintor (Premio Princesa de Girona Arte 2014); Auxiliadora Toledano, soprano (Premio Princesa de Girona Arte 2013); Soleá Morente, cantante (Premio Princesa de Girona Arte 2018); Rafael Rodríguez Villalobos, director de escena (Premio Princesa de Girona Arte 2019), y María Sánchez, veterinaria de campo, poeta y narradora (Premio Princesa de Girona Arte 2021).

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A lo largo del acto, estos referentes han ido presentando a los cinco candidatos finalistas de la categoría de Arte: Xabier Anduaga Martínez, tenor donostiarra; Gemma Blasco, directora y guionista barcelonesa; Valeria Castro Rodríguez, cantante y compositora canaria; César Dezfuli Rello, fotógrafo documental y periodista madrileño, y Juan Floristán, pianista sevillano de proyección internacional. Finalmente, ha sido Blasco la ganadora.

El jurado de expertos ha decidido premiar a Blasco por "su capacidad de abordar desde su excelente trabajo cinematográfico, a partir de su experiencia personal, un nuevo imaginario en diálogo con la tradición clásica".

La directora recibirá el galardón dotado con 20.000 euros el 14 de julio en el Liceu de Barcelona en un acto presidido por la familia real junto a los demás premiados en 2026 en las distintas categorías.