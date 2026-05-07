Los Minions regresan al cine y buscan nuevas voces para su doblaje en español en un casting celebrado en Madrid

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Los Minions vuelven a la gran pantalla este verano y, antes de arrancar su nueva aventura, toca encontrar nuevas voces capaces de hablar uno de los idiomas más caóticos y reconocibles del cine de animación: el Minionés. Madrid ha acogido un casting abierto para seleccionar a los dobladores que participarán en la próxima película de estos icónicos personajes amarillos, y lo más llamativo es que no hacía falta experiencia previa para presentarse.

Entre nervios, risas y muchos balbuceos imposibles de descifrar, decenas de aspirantes se enfrentaron al reto de interpretar a los inseparables secuaces animados. El objetivo no era solo imitar voces divertidas, sino también captar la energía y la peculiar forma de comunicarse de los Minions.

Un idioma propio y un doblaje nada sencillo

Aunque parezca improvisado, el lenguaje de los Minions tiene detrás un enorme trabajo creativo. Su mezcla de palabras, sonidos y expresiones nace de una combinación de distintos idiomas y de una interpretación muy física de la voz: “Balbucean, tienen tono de pito”, explicaban durante las pruebas algunos de los responsables del casting al describir la dificultad del doblaje.

Los participantes tuvieron que demostrar capacidad de improvisación, ritmo y expresividad para meterse en la piel o mejor dicho, en la voz, de personajes que prácticamente se comunican a través de emociones y sonidos imposibles.

“Hay que tener habilidades”, reconocía uno de los asistentes antes de entrar a la prueba, muchos de los aspirantes llegaban atraídos por la posibilidad de formar parte de una de las sagas de animación más exitosas de los últimos años.

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Los personajes amarillos más queridos del cine

Torpes, caóticos y entrañables, los Minions se han convertido en un fenómeno mundial desde su primera aparición en la saga de Gru. Su humor absurdo y su lenguaje inconfundible han conquistado tanto a niños como a adultos, convirtiéndolos en algunos de los personajes más reconocibles del cine de animación contemporáneo.

La nueva película llegará a los cines en julio con otra aventura protagonizada por estos peculiares seres amarillos, que parecen no pasar nunca de moda. “Como son inmortales, tenemos Minions de por vida”, bromeaban durante el casting.

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Mientras tanto, Madrid ya ha comenzado la búsqueda de las próximas voces capaces de dar vida, entre gritos, risas y palabras inventadas a uno de los universos más divertidos del cine actual.