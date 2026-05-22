La representante del cantante ha emitido un comunicado explicando la situación y aclarando cuál es el estado del artista tras el susto

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La gira de Ricky Martin ha protagonizado un momento de auténtica tensión en pleno concierto. El cantante se ha visto obligado este pasado jueves, 21 de mayo, a detener su actuación después de que una persona lanzara gas lacrimógeno durante el show.

El incidente ha tenido lugar en la Plaza de la Independencia de Podgorica, en Montenegro, donde el cantante actuaba como uno de los grandes reclamos de los actos conmemorativos por el vigésimo aniversario de la restauración de la independencia del país. de

El evento, gratuito y multitudinario, había reunido a miles de personas que esperaban el inicio de la etapa europea de la gira 'Ricky Martin Live'. Pero no tardó en provocar una escena de auténtico caos. Por ello, el equipo del compositor se ha pronunciado este viernes al respecto.

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El comunicado de su representante

La publicista del puertorriqueño, Róndine Alcalá, ha confirmado: "Durante el concierto de Ricky Martin esta noche en Montenegro, donde el artista daba inicio a la etapa europea de su gira Ricky Martin Live, una persona lanzó gas lacrimógeno hacia el escenario, provocando una interrupción abrupta del espectáculo mientras los asistentes se alejaban del área y recibían atención".

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En el comunicado, Alcalá indica que, "como medida preventiva", el intérprete y "todo su equipo abandonaron inmediatamente el escenario".

En cuestión de segundos, parte del público comenzó a alejarse de la zona afectada mientras los equipos de seguridad intervenían para controlar la situación. Algunas personas tuvieron que recibir asistencia debido a la irritación provocada por el gas. Las imágenes difundidas en redes sociales muestran momentos de nerviosismo entre los asistentes.

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Aunque el entorno del artista le recomendó no continuar con el espectáculo, Ricky Martin decidió volver al escenario para cumplir con sus fans. Una decisión que llegó después de que las autoridades confirmaran que la situación ya estaba bajo control.

Tras el susto, su representante ha aseverado que tanto Ricky Martin como su equipo están "a salvo", y ha agradecido públicamente las muestras de preocupación y apoyo recibidas tras el suceso.

El concierto pudo continuar tras varios minutos de interrupción y terminó convirtiéndose en una noche tan accidentada como significativa para el inicio de la gira europea del puertorriqueño.

Desde la organización no han trascendido, por el momento, detalles sobre la identidad de la persona responsable ni las motivaciones detrás del lanzamiento del gas lacrimógeno, aunque las autoridades locales mantienen abierta la investigación.

A pesar del sobresalto, la gira seguirá adelante con normalidad. El equipo de Ricky Martin ha confirmado que todas las fechas previstas en Europa se mantienen y que el intérprete de 'La Mordidita' continuará con sus próximos conciertos programados en distintos países del continente. En España, en concreto, actuará el 24 de julio en Huelva, siendo este su único concierto en el país