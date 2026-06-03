Los Ad Social Media Awards vuelven por tercer año consecutivo tras el éxito de las ediciones anteriores

La gala de entrega de premios se celebrará en Madrid el 8 de octubre de 2026 en el Espacio Lírico

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Los Ad Social Media Awards vuelven por tercer año consecutivo tras el éxito de las ediciones anteriores. Estos premios ponen el foco en lo mejor del Social Media. En una disciplina que gana peso en negocio, cultura e influencia, distinguir lo que realmente está bien hecho, se convierte en una necesidad para la industria.

La gala de entrega de premios se celebrará en Madrid el 8 de octubre de 2026 en el Espacio Lírico (C. de Atocha, 18, Centro, Centro, 28012 Madrid) de forma presencial.

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Las categorías de premios de los Ad Social Media Awards

En la III Edición de los Ad Social Media Awards las categorías se restructuran en cuatro bloques y traen novedades.

En palabras de su CEO, Antonio Gallo: "Seguimos adelante, seguimos creciendo y seguimos construyendo juntos. Esta nueva edición de los Ad Social Media Awards es el resultado de la evolución constante de nuestra industria y de las aportaciones de todos los profesionales que forman parte de ella. Escuchar, aprender y mejorar juntos es lo que nos permite seguir impulsando unos premios cada vez más representativos del mejor talento en Social Media”.

Lo que se premia concretamente son 12 categorías organizadas en cuatro bloques:

Primer bloque: Estrategia

Mejor estrategia de Social Media

Mejor uso estratégico de Social Commerce/Retail Media (nueva)

Segundo bloque: Contenido

Mejor contenido de marca (Branded Content) (nueva)

Mejor uso de formato corto.

Mejor estrategia de marketing de influencia y/o prescripción

Mejor uso del real time.

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Tercer bloque: Eficacia

Mejor gestión de comunidad (orgánico) (nueva)

Campaña más eficaz en Social Media (paid)

Cuarto bloque: Special Awards

Mejor creador de contenido

Talento referente en Social Media

Mejor anunciante

Mejor agencia del año

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La inscripción de piezas

Serán consideradas aquellas campañas que hayan sido utilizadas para hacer publicidad en alguna plataforma considerada como red social: Instagram, X (nuevo Twitter), Facebook, YouTube, WhatsApp, TikTok, Threads, Snapchat, LinkedIn y Pinterest. Los Ad Social Media Awards solo premiarán campañas ejecutadas e implementadas en territorio nacional, es decir, en España.

La inscripción de campañas permanecerá abierta del 2 de junio hasta el 9 de septiembre.

Toda la información de los premios y de las inscripciones, está en la página web de los premios: https://adsocialmediaawards.com

Las fechas clave de los Ad Social Media Awards

Las fechas clave de los Ad Social Media Awards, premios de referencia del sector Social Media, se resumen en las siguientes: