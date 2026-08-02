Iván Sevilla 02 AGO 2026 - 16:10h.

"Se ha ido un grande", han expresado algunos de los que conocían al abogado, "gran profesional y mejor persona"

Iñaki González Pol, delegado de Protección de Datos del Parlamento de Andalucía, el ciclista hallado muerto en Huévar del Aljarafe, Sevilla

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SevillaGran consternación en instituciones como el Parlamento de Andalucía por la muerte Iñaki González-Pol, que han lamentado también otros compañeros del que era delegado de Protección de Datos en la Cámara.

En redes sociales comunicaron con enorme pesar "el fallecimiento de un servidor público ejemplar". "Nuestro más sentido pésame a su familia. Descanse en paz", trasladó el Parlamento andaluz.

También el Defensor del Pueblo Andaluz despidió "con profunda tristeza" al que era "letrado de esta institución". "Nos unimos al dolor de su familia, de sus amistades y de las personas que hemos compartido parte de su vida", añadió.

"Se ha ido un grande", admite otro que lo conocía

Por su parte, Presidente de la Agencia Española de Protección de Datos Lorenzo Cotino Hueso, le dedicó estas palabras: "Hay personas que dejan huella por lo que saben. Otras, por cómo viven. Iñaki hacía ambas cosas".

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"Se comía la vida a bocados, con energía y pasión contagiosas. Gran profesional de la protección de datos, mejor persona. Su repentina marcha nos conmociona. Descansa en paz", apuntó en sus redes sociales.

Igualmente, otro que conocía al abogado admite que "se ha ido un grande". Iñaki González-Pol llevaba ocupando su cargo en el Parlamento de Andalucía desde 2018. La Guardia Civil halló su cuerpo sin vida este 31 de julio.

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Un accidente con la bici o algún problema médico

En concreto, estaba en un camino cerca de unas vías de tren entre la localidad de Huévar del Aljarafe y Pilas, en la provincia de Sevilla. Había circulado hasta allí en una bicicleta, según detalló la Benemérita a Europa Press.

Su cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla para una autopsia que aclare cómo murió, ya que se desconoce si pudo sufrir algún accidente durante su ruta o tuvo un problema médico repentino.