La presidenta madrileña ha criticado que el Gobierno de la nación quiera vender la normalidad, algo que ha tildado de mentira

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este domingo la "invasión intolerable" de migrantes en Ceuta y ha avisado de que se trata de "una prueba de Marruecos para la siguiente", además de criticar el "caos continuo" que vive España.

Así lo ha trasladado la dirigente autonómica tras visitar los trabajos de reconstrucción en los municipios afectados por el incendio en la Sierra Oeste, donde ha subrayado que le "duele" lo ocurrido porque no hay "nada más español que Ceuta".

"Nos duele enormemente porque aquí lo estamos pasando muy mal, pero hay que estar en Ceuta para vivir esa invasión intolerable que están sufriendo nuestros compatriotas allí. A todos ellos queremos trasladarles nuestro apoyo y todo nuestro cariño y decir que no les vamos a abandonar tampoco a ellos", ha asegurado.

La presidenta madrileña ha criticado que el Gobierno de la nación quiera vender "la normalidad", algo que ha tildado de "mentira" y ha aludido a "cómo lo estarán pasando" los efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil y los residentes en la ciudad autónoma porque la situación "no se ha arreglado" ya que "decenas de miles de personas" siguen "deambulando todavía por las calles".

Ayuso insiste en que "esto va a ir más allá"

Así, ha puesto el foco en la población ceutí que está "totalmente comprometida" y que está "pasando miedo" ante "situaciones inéditas". "Eso no es España, eso parece el abandono total y lo que me temo es que es una prueba de Marruecos para la siguiente", ha trasladado.

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Además, Díaz Ayuso ha dudado de que España pueda contar con ayuda exterior porque cada vez está "más aislada" puesto que se ha enemistado con "todos los países occidentales" que miran al país "y no saben si van a cerrar el tráfico aéreo" ante las "peores imágenes" que "comprometen la seguridad y el orden de todo el continente".

La líder del Ejecutivo madrileño ha insistido en que esto "va a ir más" ya que ha sido "una prueba para la siguiente" en Ceuta y Melilla, además de censurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le dé "las gracias a Marruecos" porque ya es "lo que faltaba".

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"Vamos a acompañarles porque Ceuta es España y no podemos permitir que planes a medio y largo plazo la invadan para siempre, porque están esos planes en Ceuta y Melilla, y ya veremos en el futuro qué más van a intentar quitarnos", ha apuntado.