La curiosa manera con la que Quevedo ha anunciado su nueva gira, 'El Baifo Tour'

Celia Molina 11 JUN 2026 - 10:26h.

El cantante canario ha montado un videojuego en su página web con el que se irán desbloqueando las fechas de su nueva gira

Los giros en la vida del cantante Quevedo: de "reventar" con su primer disco a "desaparecer" y volver con 'El Baifo'

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Un mes y medio después de la salida de su tercer álbum de estudio, Quevedo ha anunciado de una forma muy original la gira de 'El Baifo'. Desde que comenzó a promocionar este disco, doblemente importante para él por haberlo lanzado tras su parón profesional, el cantante ha medido al dedillo cada detalle del merchandising, centrado esta vez en el orgullo de su cultura isleña.

Empezando por el título, 'El Baifo', nombre que se usa en Canarias para designar a una cría de cabra y que, según explicó el artista, en la calle también se utiliza para expresar que alguien es "un campeón, un número uno, un cabra", este disco es todo un homenaje a la vida en el archipiélago.

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Ahora mismo, la canción que más suena en la radio, y en la que cuenta con la colaboración de Elvis Crespo, es 'La Graciosa', donde hace referencia a lo pequeña (pero importante) que es esta isla para la comunidad canaria y a la que Quevedo ha vuelto a situar en el mapa peninsular. Pero, en general, el cantante utiliza expresiones y modismos del español de Canarias a lo largo de sus 14 pistas, convirtiendo el proyecto en un diario íntimo sobre su identidad.

Un videojuego con el que anunciará las fechas de su tour

La forma de anunciar su esperadísima nueva gira también ha llamado mucho la atención de su público. Conectando plenamente con la generación Z - también utilizó un espectáculo de drones para anunciar la llegada del álbum - Quevedo ha creado un videojuego en el que, a través de las pantallas, se irán desbloqueando drops con la información de las fechas y ciudades de sus próximos conciertos.

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Un baifo, protagonista del videojuego de Quevedo

Como no podía ser de otra manera, el protagonista del videojuego es un baifo, al que hay que manejar con el móvil y/o el ordenador. El animal irá dando saltos a lo largo de las pantallas y, a través de los puntos que gane, no solo se irá desvelando todo lo relativo a la gira, sino que los jugadores podrán ir acumulándolos para luego ser canjeados por obsequios y recompensas.

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Los fans del canario esperan así, jugando, poder ver de nuevo a su ídolo en directo. Solo hay que recordar que, en 2024, se llenaron de incertidumbre al no saber si volverían a verle sobre el escenario. Ese año, Quevedo decidió tomarse un descanso de nueve meses para descansar y reconciliarse con la industria musical, después de haber alcanzado su máximo éxito con la sesión junto a Bizarrap.

Ahora, ha vuelto en un plano mucho más intimista y personal, tomando como referencia para su nuevo trabajo su lugar más querido: las Islas Canarias. Allí mismo se encuentra hoy el papa León XIV, quien también ha querido preocuparse en primera persona de los problemas del archipiélago, sobre todo, en lo tocante al drama migratorio que se vive cada día en las islas.