Entrevista a Manuela Vellés: "El nivel extremo de fama me parece un precio muy duro por hacer lo que te gusta"

Ocho años después de su debut discográfico, la actriz Manuela Vellés vuelve con su nuevo disco, 'Existo'

Entrevista a Malú: "La industria nunca me dejó disfrutar, tuve que crear un personaje por miedo y acabé disociando"

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El arte es aventura, es afrontar retos mientras uno intenta divertirse por el camino. Poder hacer y vivir de lo que a uno le gusta es, seguramente, el mayor de los deseos, una aventura que no todos llegan a experimentar a lo largo de este camino llamado vida.

Es bonito encontrarse con un título discográfico tan simple, corto pero efectivo como 'Existo'. Es el claro mensaje que lanza en su nueva obra musical Manuela Vellés. La actriz madrileña vuelve a descubrirnos su otra faceta artística, la de la música, en un trabajo que da continuación, casi ocho años después, a su debut “Subo bajo” (2018).

Hace un par de años demostró su buen hacer compositivo con las canciones originales de la película ‘El bus de la vida’ de Ibon Cormenzana, pareja en la vida real de la artista.

La exigencia como actriz, la calma que ha pretendido llevar a raíz de convertirse en madre de un niño y una niña, la pandemia y, por supuesto, entender la música como un cobijo nos lleva a esa tranquilidad sin presiones en el momento de crear su nuevo material. “La música para mí realmente era mi disfrute y mi pasión. Tuve mi pequeño conflicto de decir bueno, a ver, no quiero ponerme a producir porque sí, debo tener algo que sienta que necesito contar o liberar. La vida también luego te come no solo en lo profesional como actriz, también lo personal, porque tengo familia”, sostiene.

Manuela cuenta con algo de lo que no todos disfrutan: una libertad creativa y financiera que aporta vivir de otra cosa, en su caso, del cine. “En mi caso se conjugan una serie de cosas para que esto suceda nuevamente, de que yo tenga ganas y sea ahora cuando vuelve a ocurrir”.

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Estos ocho años le han servido también no solo para crecer en lo artístico y sentirse más segura, también para demostrar su aprendizaje, algo que se nota en 'Existo'. “He aprendido del proceso como productora del disco y creadora de los vídeos, todo desde un lugar más creativo y libre” asegura. Una libertad que a su vez se plasma en unas canciones con frescura, donde se muestra más en 'Auténtica', un tema bailable y fresco, ideal para el momento de intoxicación que hay a nuestro alrededor, “mi premisa en este álbum era soltar un poco la guitarra, moverme, bailar mientras expreso, disfruto y cuento historias”.

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La música como expresión

Que Manuela Vellés sea actriz sirve a su vez para convertir la interpretación musical en verdad. Si bien en el cine cuenta historias que se le presentan, 'Existo' es el universo desnudo de la persona y no tanto de la actriz que conocemos. Un mundo en el que la pregunta es si hay sensación de ‘síndrome del impostor’, algo que no siente porque también se ha profesionalizado en ese apartado. “He querido investigar y aprender, pero más que eso hay que saber disfrutar y atreverse”, afirma.

Los prejuicios a la hora de abordar la música hay que dejarlos de lado “el artista tiene que hacerse poco esas preguntas porque si no, no haría nada”. También es un ejercicio de generosidad en realidad porque decide brindar su creatividad al oyente “podría dejar esto en mi habitación con la guitarra para mí”, pero la familia y amigos también ayudaron a ponerlo en común y sacarlo. “He vuelto a encontrar ese impulso de nuevo, a través de ellos me expando mucho y, cuando lo expongo en directo, veo que lo que hago se transmite al público” dice, mientras se dibuja una pequeña sonrisa en su rostro.

La actriz que decidió cantar y contarnos su mundo

Muchos compañeros de profesión comienzan después este tipo de aventuras musicales en paralelo al oficio: Arón Piper, Begoña Vargas y Kimberley Tell son solo algunos ejemplos recientes que han querido abrirse camino para expresar otras inquietudes en paralelo a la actuación.

Todo ello lleva a comentar con ella si la actriz, en esa tesitura, afronta esto con la idea del “qué dirán” y si se juega con ventaja o, por el contrario, supone una desventaja: “Son tus condiciones, son las dos cosas. Yo cuando hago música siempre voy a ser la actriz que hace música. Todo en la vida tiene sus cosas buenas y malas, de las buenas te impulsas y de las malas te intentas guarecer para que no te afecten”.

Estoy en una etapa muy bonita e intensa de la vida Cortesía

La tardanza en lanzar un segundo álbum viene de buscar el momento, “era ahora”, pero la artista también viene de una vida muy familiar en estos últimos años. “Tengo dos hijos pequeños de 5 y 7 años. Estoy en una etapa muy bonita e intensa de la vida, en la que intento alimentarme mucho en lo cultural, viendo teatro, cine y leyendo”.

La música es una forma de expresarse, recogiendo cosas que surgen de su día a día y que “atrapa” escribiendo a diario “de ahí han salido canciones, pero también reflexiones que me ayudan a entender cosas de la vida”, comenta.

Su forma de convivir con la fama, desde que empezó hasta hoy

Como cualquier artista con cierta reputación, la vida, aunque quieras, no es igual que la del resto, si bien ella vive de forma muy normal el ser conocida, aunque desde cierta burbuja. “A veces es mejor vivir en ella que con los pies en el suelo, porque el artista es muy sensible y vulnerable, y tratas de proteger esa vulnerabilidad y sensibilidad ante ciertas cosas”, asegura.

Hay que saber afrontar esa exposición a la que en realidad estamos expuestos hoy en día. “Creo que la ansiedad aflora tantísimo porque estamos muy expuestos. La fama y todas esas cosas fueron cuestiones que me hice al empezar en la profesión, ya llevo 20 años como actriz y lo he surfeado en momentos más altos o bajos” y, sobre si en algún momento se te sube a la cabeza “la vida ya se encarga de ponerte los pies en la tierra, no tienes que trabajar en eso”, afirma.

La fama en el mundo actoral tiene sus picos y, en el caso de Manuela, vive tranquila. “He tenido momentos de fama con series de televisión, pero en general la gente que te ve te felicita por el trabajo”. Cierto es que el nivel de exposición en cine o televisión influye mucho a la hora de salir a la calle, y ese nivel de fama muchas veces es no deseado, aunque vaya con el oficio. Es una especie de ‘contrato no visible’ que se entiende en el mundo de los actores, algo que ella tiene claro: “El nivel extremo de fama me parece un precio muy duro por hacer lo que te gusta. Y está bien que se diga en los medios, porque si se cuenta solo lo bueno de la fama y el éxito, se idealiza una cosa que no es para nada cierta”.

El éxito también puede llevar a situaciones en las que aflora la duda de si se acercan a una por quién es y no tanto por la persona, cuestión sobre la que Manuela se muestra segura: “Creo que eso se nota muy rápido, que teniendo intuición lo sabes ver. Yo intento rodearme de buenas personas y de gente que me quiera como soy”, si bien en algún momento de su vida puede haber ocurrido. “En algún momento de mi vida puedo haber sentido algo así, pero no me interesa”, asevera.

Mi música llega a gente que no me está siguiendo como actriz Cortesía

Y justo en el lado contrario tenemos a gente que se ha acercado a su música fuera de su reconocimiento en el cine. “Aunque es difícil, mi música llega a gente que no me está siguiendo como actriz, y ese es un camino muy bonito, de pico y pala otra vez, es algo fantástico”. Un bonito contraste ese que vive después de ver gente a la que “le flipa mi música e igual no va tanto al cine y viceversa”, una forma sin duda de sentirse más viva.

En unos tiempos en los que la IA ha tomado gran protagonismo en nuestras vidas, y cuando el papa León XVI ha hecho una llamada de advertencia sobre los riesgos que puede conllevar su control por parte de una reducida élite, Manuela ve a la inteligencia artificial con preocupación. “Me preocupa muchísimo, soy como una abuela cebolleta total. Trabajo mucho en ello, en el tema de la aceptación en la era en la que estamos”.

Asegura haber hecho acercamientos, “no me quiero quedar atrás porque de lo contrario voy a ser muy lenta, pero es que me gusta ser lenta, los procesos de las cosas, equivocarme y aprender”, casi haciendo referencia a la letra de su tema “Delirio” en la que canta “esta soy yo”.

Con el disco ya en plataformas, Manuela Vellés vive un bonito momento, personal y laboral, siendo consciente de lo que supone el cine, donde pueden venir momentos complicados, esos en los que no suena el teléfono y hay más grises que claros en el horizonte, donde ayuda llevar más de dos décadas en el oficio para verlo todo desde una perspectiva diferente. “Tengo un nuevo disco, me digo soy osada, soy valiente, soy tenaz” algo que también vale para afrontar el mundo cinematográfico de dicha manera: “me hablo bien a mí misma por lo logrado. He tenido mucha preocupación ciertos meses, ahora voy a cumplir 40 años, he trabajado mucho, tengo la fe y la tranquilidad de saber, por la tendencia de estos veinte últimos años, que el trabajo me va a llegar y que a veces tarda y no pasa nada”.

Mientras tanto, podremos refugiarnos en 'Existo', el canto a la vida de Manuela en el que se muestra más auténtica y payasa que nunca.