Juan Arcones 10 JUN 2026 - 07:15h.

La sexta entrega 'Scary Movie' llega para "cancelar la cultura de la cancelación", según su creador Marlon Wayans. Para ello, Anna Faris y Regina Hall se reencontrarán como un dúo icónico de la comedia de Hollywood

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Una de las carreras más sorprendentes de comienzos de los 2000 es, sin duda, la de Anna Faris. La joven actriz no había hecho más que papeles pequeños en el cine hasta que llegó su gran oportunidad con el personaje de Cindy Campbell en la saga de películas de parodias del cine de terror ‘Scary Movie’. Creada por los hermanos Wayans, ‘Scary Movie’ revolucionó el género y llevó a miles de adolescentes fans del terror al cine… para ver cómo sus películas favoritas pasaban por un filtro de irreverencia, cero autocensura, chistes escatológicos y una protagonista totalmente entregada.

“Recuerdo estar aterrorizada. Hasta entonces solo había hecho pequeños papeles y, sobre todo, mucho teatro en Seattle, donde crecí. Y nada de musicales ni comedia, no. Teatro serio. Era una chica ‘emo’, bastante oscura. Me veía a mí misma como una adolescente deprimida, callada y melancólica. Así que conseguir este papel fue como ganar la lotería sin haber comprado siquiera una participación. Y rodarla… El primer día fue terrorífico. Recuerdo que estaba en el set y Keenen gritó “¡Acción!”, y me giré hacia Bobby, interpretado por Jon Abrahams, que hacía de mi novio, y le pregunté: “¿Qué se supone que tenemos que hacer?”. Y él me dijo: “Decir tu frase”. Y yo pensé: “Ah… vale”. No sabía lo que estaba haciendo, de verdad, sentía que habían cometido un gran error conmigo”, recordó Faris en una entrevista para 'Fotogramas' sobre ese primer día de rodaje.

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Casi 200 millones de recaudación en taquilla (superando incluso a varias de las películas que parodiaba) y creó un dúo icónico formado por Cindy y Brenda, a la que daba vida Regina Hall. Ya han pasado veintiséis años (veinte desde que dejara la saga en ‘Scary Movie 4’), pero Anna Faris es reconocida por ser una maestra del cine de comedia. Porque gracias a su papel en la saga de los hermanos Wayans, le llegó el personaje de Shelly, la mítica protagonista de ‘Una conejita en el campus’, ya en 2008, con una jovencísima Emma Stone en uno de sus primeros papeles. Y ojo, que está en marcha su secuela.

La trayectoria de Anna Faris desde 'Scary Movie' al proyecto que le dio estabilidad

“Yo tampoco pensé que ese sueño pudiera hacerse realidad, y es demasiado pronto para decir nada, pero resulta que la película es muy querida, y ese personaje también”, reveló en 'Entertainment Tonight'. Pero, pese al enorme éxito de la saga de ‘Scary Movie’, Anna Faris no encontró la estabilidad en Hollywood que ansiaba. Porque Faris no solo quería ser actriz de comedia. Quería probar también en el drama, y ese fue un género que se le resistía… por culpa de las expectativas del resto.

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“Recuerdo una audición para ‘A dos metros bajo tierra’ con su creador Alan Ball. Interpreté a una joven bajo los efectos del crack que recibe la noticia de la muerte de su padre. Alan empezó a reír en mitad de mi interpretación. Cuando terminé, solo me dijo: ‘Eres muy divertida’. Ahí comprendí lo difícil que era que me vieran fuera de la comedia”, explicó en el podcast 'Happy Sad Confused'.

Incluso su aparición en ‘Lost in translation’, dirigida por Sofia Coppola, fue vista como una parodia de Cameron Diaz, aunque ella se encargó de dejar claro que no era así: “Siempre me molestó que dijeran eso. Sentía que le restaba mérito a mi interpretación. Cuando Cameron vino a mi pódcast, intenté aclararlo, aunque nunca le pregunté directamente a Sofia Coppola”.

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Y, tras años de perseguir papeles que le trajeran estabilidad, apareció Chuck Lorre, creador de ‘Dos hombres y medio’, y le dio el protagonista de su serie ‘Mom’, compartiendo proyecto con Alison Janney. Aunque los elogios se los llevó su co-protagonista, ganando dos premios Emmy, Anna Faris por fin consiguió un proyecto que le diera un trabajo durante años, que era lo único que buscaba desde que saltó a la fama gracias a ‘Scary Movie’, llegando a protagonizar la sitcom durante siete de sus ocho temporadas. Incluso se planteó dejar Hollywood tras abandonar la serie.

La vida personal de Anna Faris

En el terreno personal, la actriz se casó en 2009 con Chris Pratt, uno de los comediantes preferidos de los fans de ‘Parks & Recreation’, y que luego saltaría a la fama mundial gracias a sus papeles en la saga de ‘Jurassic World’ y ‘Guardianes de la galaxia’. Estuvieron juntos durante once años hasta que se divorciaron en 2018, y los rumores no dejaron de saltar a las redes sociales. Desde supuestas infidelidades por parte del actor hasta su fervor religioso. Pero Anna Faris acalló los rumores, afirmando que eran buenos amigos, y que el principal problema de su relación fue la competitividad. “Me he casado dos veces. Mis otros dos matrimonios fueron con actores y creo que no hicimos un gran trabajo eliminando la competitividad. O, al menos, yo no lo hice. Fui una persona orgullosa, no quería mostrar vulnerabilidad”, afirmó en su podcast 'Anna Faris is Unqualified' en una conversación con la también actriz Gwyneth Paltrow.

Aunque justo tras su divorcio, la actriz también habló de otro problema en su matrimonio, a raíz de una llamada de un oyente a su podcast. “La vida es muy corta como para estar en relaciones donde no te sientes del todo bien o alguien no te apoya o alguien no te valora lo suficiente. No tengas miedo en sentir tu independencia si las cosas no van bien”, confesó la actriz, dejando así claro que su ruptura había sido un cúmulo de situaciones que les habían llevado a tomar la decisión de romper con todo.

Ahora, en 2026, Faris vuelve a estar casada, en este caso con el director de fotografía Michael Barrett, y ha regresado a la saga que la vio nacer. Era tanta la expectación que, solo en su primer fin de semana en taquilla, ya lleva más de 100 millones recaudados. Todo esto tras el triste suceso que le hizo perder su casa en Los Ángeles por culpa de los incendios de 2025. Pero ahora vuelve a estar en los titulares por su trabajo, más contenta que nunca, y deseosa de seguir trabajando en Hollywood.

“Me hizo muy feliz porque siempre pensé que, si hacía otra 'Scary Movie', sería en un papel pequeño y me matarían para siempre. Mi representante me llamaba cada año y decía: “El nuevo ejecutivo de Miramax quiere hacer algo”. Pero nunca pasaba nada. Hasta que Marlon me llamó y me dijo que habían recuperado la franquicia, y que querían que yo formara parte de ella. Y eso hizo que 'Scary Movie' se resignificara completamente para mí. Poder volver a mi historia de origen, con la gente que creó todo esto… es increíble”, confesó a Fotogramas.