El carismático cantante cuenta en su biografía, 'Inevitablemente yo', cómo se ha enfrentado a su relación con la comida, la ansiedad y la lucha contra la obesidad

La caída a los infiernos de Antonio Orozco: del día que tocó fondo a su cambio de hábitos para empezar de cero

Compartir







Antonio Orozco se sincera como nunca en su nuevo libro, 'Inevitablemente yo', en el que relata el arduo proceso que le llevó a transformar no solo su cuerpo, también su mente. El artista narra en su biografía su lado más vulnerable: su relación con la comida, la ansiedad y la lucha contra la obesidad.

"Vivimos en un mundo en el que todo el mundo sabe de todo. Pero la realidad es que hasta hace poco yo no sabía lo poco que sabía", confiesa en las primeras líneas. Cansado de los consejos de influencers y los métodos milagrosos, Orozco decidió dar un giro radical a su vida cuando su cuerpo le dio la señal más clara de que debía parar: "Fui al médico no por una cuestión estética. Fui porque ya no podía seguir así", rememora.

En manos de expertos

El detonante fue una conversación con su amigo Javier Tapia, subdirector médico del Hospital de Bellvitge. Tapia no se anduvo con rodeos: "Antonio, tu ritmo de vida es atropellado, con altísimos niveles de intensidad y picos de estrés que pueden ser devastadores. Si no hacemos algo ya, te puede dar un infarto. Un ictus. Un colapso fatal".

Orozco recuerda que aquel momento marcó un antes y un después. "Pesaba 127 kilos. La verdad es que no sé cómo llegué hasta ese punto. Pero la báscula no engañaba y las analíticas tampoco. Reconozco que hasta entonces no había podido dar un concierto sin fatigarme. Me dolían las piernas, las articulaciones, el alma. Durante años, fui acumulando kilos como quien acumula silencios. Ansiedad, frustración, culpa… Todo eso se convirtió en comida. En noches largas. En excusas. En ropa que dejas de ponerte", explica.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Fue entonces cuando comprendió que debía ponerse en manos de profesionales. "No de influencers, ni de gurús. Gente que sabe y que no vende humo, sino salud", subraya el compositor en sus memorias.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En este sentido, el cantante afirma que la obesidad es una cuestión de voluntad. "Nadie elige ser gordo. Nadie elige estar enfermo. Nadie quiere tener ansiedad. Lo que pasa que a veces no sabemos cómo salir... Y si encima vives en un sistema que te juzga, te señala, te aísla… duele el doble", se lamenta.

Su antes y después

"Me di cuenta de que mi problema no tenía tanto que ver con los alimentos, sino con el instante en el que decidía comer", razona. Con ayuda médica, una dietista -Andrea Celis- y un preparador físico, Antonio cambió por completo. "Cuando tienes una lucha interna con la comida, el problema no es tanto lo que comes, sino cómo te enfrentas a ello", apunta, reconociendo que durante aquellos años vivió "en automático", escondido tras una rutina agotadora y una autocrítica constante.

Su transformación, indica, va mucho más allá de lo que reflejan los números de la báscula. "Estoy convencido de que muchos medios destacarán mis 127 kilos como titular. Nadie dirá que, en realidad, lo que más ha cambiado en mí no se ve. Porque lo que ha cambiado es mi forma de estar en el mundo".

En su proceso también tuvo que aprender a romper con el mito de las dietas eternas. "He estado toda mi vida a dieta. Sé que vivir así es como llevar un grillete", reflexiona.

Desde entonces, su enfoque es otro: cuidar la salud mental y emocional. "No hay dietas milagro, ni ejercicios milagro, ni pastillas milagro. La fórmula parece sencilla: aliméntate sano, haz deporte, duerme bien… pero lo difícil es mantener el equilibrio".

El deporte, que en su juventud fue una pasión, ha vuelto a ocupar un papel importante en su rutina. "He logrado que el deporte vuelva a ayudarme. Me da paz. Si pesas 40 kilos de más, a veces sufres. Sí, he sufrido y me he hecho daño".

Eso sí, el intérprete de 'La Llamada' recalca que su método no es universal. "Cada uno de nosotros somos distintos, con cuerpos y vidas distintas. Por eso, yo dispongo de un método propio que solo es válido para Antonio Orozco Ferrón", sentencia.