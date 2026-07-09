El cantante tiene prevista una actuación para este próximo viernes, 10 de julio, en la plaza de toros de Almería

Aitana comunica la decisión sobre su concierto en Zaragoza, que coincide con el partido de España en el Mundial: "Es lo mejor"

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Antonio Orozco ha tomado una decisión de última hora que afecta de lleno a sus fans. El cantante ha decidido posponer su próximo concierto, previsto para este viernes, 10 de julio, por un motivo de peso: el partido de España contra Bélgica de cuartos de final del Mundial.

Así lo ha anunciado el propio artista a través de un vídeo publicado en sus redes sociales, aseverando que el show que ofrecerá en la plaza de toros de Almería se retrasa para que el público pueda seguir en directo el decisivo partido de la selección española.

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"Os tengo que contar algo que al principio me tenía muy preocupado, y es que este viernes, el concierto que tenemos en Almería, coincide con el partido de España y Bélgica. Todos los que me conocéis un poquito sabéis que por los viajes y demás termino viendo los partidos solo en un hotel y pensé: 'Quizá esta puede ser la grandísima oportunidad de mi vida'. ¿Y si en vez de tener que elegir entre el fútbol o el concierto, vivimos el partido juntos?", explica el compositor mirando directamente a cámara.

Tal y como señala Orozco, la coincidencia entre el encuentro de la selección española y su espectáculo musical había generado un importante dilema entre muchos asistentes, obligados a elegir entre animar a La Roja o disfrutar de uno de los conciertos más esperados del verano almeriense. Por eso, en vez de mantener el horario previsto, el cantautor ha optado por convertir ambas citas en un mismo evento.

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Así, su propuesta se trata de una alternativa que permitirá compartir primero la emoción del deporte y, después,de la música. Y para hacerlo posible, la organización instalará una pantalla gigante en el interior de la plaza de toros de Almería donde se retransmitirá el España-Bélgica antes de que arranque el concierto.

Una vez concluya el encuentro -ya sea tras los 90 minutos reglamentarios o, si fuera necesario, después de una posible prórroga o tanda de penaltis- comenzará la actuación de Orozco.

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"¿Te imaginas cinco o seis mil personas a grito pelado celebrando la victoria de España? Y justo después haremos el concierto de nuestra vida. ¡Va a ser una noche única!", espeta.

El concierto estaba programado en un principio para las 22:00 horas, pero ese horario chocaba de lleno con un partido que puede marcar el futuro de la selección española en el campeonato. Con este cambio, el cantante pretende que el público disfrute de ambas experiencias sin tener que abandonar el recinto ni perderse ninguno de los dos acontecimientos.

La retransmisión del encuentro estará reservada exclusivamente para quienes dispongan de una entrada para el concierto. Aunque la plaza de toros de Almería ha proyectado durante todo el Mundial los partidos de España con acceso libre, en esta ocasión el recinto solo abrirá para los asistentes al espectáculo de Antonio Orozco, integrando el fútbol como parte de la experiencia de la velada.