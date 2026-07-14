La cantante, que tuvo que actuar con el dedo de la mano roto, protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche durante su paso por la ciudad andaluza

Aitana se rompe un dedo de la mano escasas horas antes de su concierto: "No sé cómo voy a actuar, no prometo nada"

Compartir







Más de 30.000 personas se dieron cita este pasado domingo en el estadio Nuevo Mirandilla para asistir al concierto de Aitana, una de las paradas más multitudinarias de su 'Cuarto Azul World Tour' y gracias al que se ha convertido en la primera artista femenina en colgar el cartel de completo en dicho enclave.

La artista no solo conquistó al público con su repertorio y su espectacular puesta en escena, sino que protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche al recoger una bandera del Cádiz CF que le lanzaron desde las gradas. Tras desplegarla sobre el escenario, el estadio respondió con una sonora ovación y con gritos de "Hermana, ya eres gaditana", reflejando la conexión que la cantante logró establecer con los asistentes.

El propio Cádiz CF. también quiso pronunciarse sobre el momento en el que, en pleno escenario, Aitana ondea su bandera, y ha señalado en redes sociales: "Pues sí, Aitana, ya eres gaditana y cadista".

La escena se ha convertido en una de las imágenes más compartidas del concierto y puso el broche a una noche marcada por el lleno absoluto, el entusiasmo del público y el cariño con el que Cádiz recibió a una de las grandes estrellas del pop español.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Las redes sociales no han tardado en hacerse eco del momento. Varios vídeos comenzaron a circular apenas unos minutos después del concierto y los comentarios se multiplicaron. "Ya eres gaditana", "Una más de Cádiz" o 'Te esperamos cuando quieras" han sido algunos de los mensajes que han dejado sus fans, algunos de ellos presentes en el show.

Y es que cabe destacar que el concierto ya había arrancado con un ambiente excepcional. Miles de personas llenaron el Nuevo Mirandilla -rebautizado como Cádiz Music Stadium para la ocasión-, convirtiendo esta parada en una de las más multitudinarias de su gira hasta la fecha.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Durante cerca de dos horas, Aitana repasó algunos de los grandes éxitos de su carrera junto a las canciones de su último álbum. Temas como '6 de febrero', 'Trankis', 'Mon Amour', 'Vas a quedarte', 'Conexión psíquica' o 'Superestrella' fueron coreados de principio a fin por el público, completamente entregado.

La artista, que además tuvo que hacer frente al show con un dedo de la mano roto, se mostró visiblemente emocionada por la acogida, agradeció en varias ocasiones el cariño recibido y recibió diferentes regalos por parte de sus seguidores, algunos de ellos relacionados con la cultura gaditana e incluso con su equipo de fútbol.

Así, el paso de Aitana por la ciudad andaluza ha confirmado además el gran momento que atraviesa su tour. Tras colgar el cartel de lleno y firmar el concierto con mayor asistencia del tour, la cantante continúa siendo una de las grandes figuras del pop español.

Ahora, la gira continúa y tendrá también parada en el Movistar Arena de Madrid, donde actuará los días 11, 12, 14 y 15 de septiembre de 2026. Todas las fechas están sold out.