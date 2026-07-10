La cantante se ha sincerado con sus fans a través de las redes sociales sobre la dura situación que afronta y sobre qué hará ante su actuación de este viernes

Aitana comunica la decisión sobre su concierto en Zaragoza, que coincide con el partido de España en el Mundial: "Es lo mejor"

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Aitana afronta uno de los conciertos más importantes de su gira con un inesperado contratiempo. A escasas horas de subir al escenario del pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, la cantante ha desvelado a través de su canal oficial de WhatsApp que se ha roto un dedo de la mano, una lesión que llega en el peor momento posible y que se suma a las complicaciones que ya rodeaban esta actuación por su coincidencia con el partido de cuartos de final del Mundial entre España y Bélgica.

La propia artista así lo ha desvelado a sus seguidores, explicando en primera persona lo ocurrido. "Me he roto un dedo de la mano, en fin", reveló este pasado jueves, 9 de julio, en el mensaje enviado a sus fans, donde reconocía que la situación no es la ideal para afrontar un espectáculo de estas características.

Su mensaje

Pese a todo, ha dejado claro que hará todo lo posible para salir al escenario. "Vamos con todo, si algún paso no me sale no me lo tengáis en cuenta", ha explicado.

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Asimismo, ha confesado: "No sé cómo voy a actuar, pero voy a hacerlo 100% sea como sea, me da igual. Por suerte es un dedo de la mano y tengo la otra para coger el micrófono".

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Respecto a los bailes en los que "tengo que apoyar la mano en el suelo, como en el break dance, tengo que ver si lo puedo hacer. Sé que para muchos de vosotros y para mí es un momento muy guay pero no puedo prometer nada, al final yo no he decidido romperme el dedo".

En cuanto al repertorio, ha recalcado que "voy a cantar todas", pero "si tengo que quitar algún paso, lo quitaré. Un desastre, lo siento", ha sentenciado.

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La artista continúa decidida a cumplir con su compromiso con el público zaragozano, aunque la lesión podría condicionar parte de la actuación, especialmente teniendo en cuenta la exigente puesta en escena del 'Cuarto Azul World Tour', una gira con un importante despliegue técnico y coreográfico que obliga a la cantante a mantener un gran nivel físico durante todo el show.

El otro inconveniente del show

La lesión llega, además, cuando el concierto ya estaba rodeado de expectación por otro motivo distinto. Desde que España selló su clasificación para los cuartos de final del Mundial, Aitana había reconocido públicamente el quebradero de cabeza que suponía que su actuación coincidiera prácticamente de lleno con el encuentro frente a Bélgica.

Durante un directo en Instagram, la intérprete de 'Superestrella' explicó que su equipo estudió distintas posibilidades para intentar compatibilizar ambos acontecimientos. "No le voy yo a romper nada a nadie", decía al narrar que quería encontrar una solución para que sus seguidores pudieran disfrutar tanto del concierto como del partido. Sin embargo, pronto comprobó que modificar el horario era prácticamente imposible.

Entre los principales obstáculos figuraba la compleja logística de la gira. Aitana recordó que apenas dos días después debía actuar en Cádiz y que el montaje de esta nueva producción requiere dos jornadas completas de trabajo y dos equipos diferentes funcionando de manera simultánea. Retrasar varias horas el concierto de Zaragoza habría comprometido todo el calendario previsto.

Finalmente, descartó cualquier cambio y confirmó que el espectáculo mantendría su horario original.

Ahora, con miles de personas preparadas para llenar el pabellón Príncipe Felipe y con gran parte del país pendiente también del España-Bélgica, Aitana afronta una noche exigente. Tendrá que hacerlo, además, sobreponiéndose al dolor de la lesión y demostrando una vez más su compromiso con un público que lleva semanas esperando una de las citas más importantes de su gira.