"Los jóvenes más insatisfechos están en los países más ricos, la riqueza no te protege de eso", reflexiona Elsa Punset con Ángeles Blanco.

Elsa Punset: Nuestro cerebro es muy complejo, necesita soñar, conectar con algo más grande que uno mismo".

"Los jóvenes más insatisfechos están en los países más ricos, la riqueza no te protege de eso. Si vives en una cultura centrada en el placer, vas a generar mucha tensión y mucha frustración", señala Elsa Punset, una de nuestras grandes referentes en inteligencia emocional, ha puesto el broche final a la primera edición de 'Cangrejos Albinos', un espacio conducido por la presentadora de Informativos Telecinco Ángeles Blanco y creado por los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote (CATC) en colaboración con Mediaset España y que se puede disfrutar en la plataforma Mediaset Infinity.

La filósofa y divulgadora ha hablado sobre la salud mental y ha alertado de los riesgos de las redes sociales, especialmente en los jóvenes que han nacido con ellas sin ningún tipo de control. "Nuestro cerebro es muy complejo, necesita soñar, conectar con algo más grande que uno mismo. En ese sentido, hemos perdido grandes refugios que nos inspiraban a los humanos, como puede ser la religión, que era un gran protector de salud mental, como la naturaleza para todos los que estamos viviendo en ciudades".

"Hemos perdido el cuidado al otro, el amor al otro, que le da al ser humano una gran alegría"

Punset analiza la desconexión que tenemos de los demás en una sociedad cada vez más individualista y materialista, "y eso nos está enfermando". En esta sociedad hemos perdido "el cuidado al otro, el amor al otro, lo que al ser humano le da mucha alegría". Eso provoca, añade, que los problemas de salud mental se adelanten a edades más tempranas.

Además, la divulgadora ha hecho hincapié en los peligros de las redes sociales, ya que las personas, escondidas detrás del anonimato, mostramos la peor versión de nosotros mismos.

“Cuando tú estás tecleando detrás de una pantalla, no sientes al otro. A pesar que somos seres muy empáticos, estamos viviendo de forma muy poco empática”, ha comentado, recalcando que estamos viviendo de una manera “muy desconectada”.

Para Punset, especial atención merecen los jóvenes, ya que considera que son una generación desprotegida en internet. “Los padres no son ni conscientes de lo que sus hijos padecen en las redes sociales”, de la “violencia”, ha asegurado, especificando el caso concreto de las chicas: “Ha sido terrible. Lo que reciben, lo que leen, lo que ven...”.

Antes que Elsa Punset, han pasado por el programa de �‘Cangrejos Albinos’ la nadadora Gemma Mengual, el chef Ángel León y el periodista Iñaki Gabilondo. Todas estas charlas se pueden disfrutar en la plataforma Mediaset Infinity.

El nombre 'Cangrejos Albinos' surge de los pequeños crustáceos ciegos y albinos que habitan en Jameos del Agua y es gracias a esa inspiración con la que nació la apuesta de charlar con grandes figuras del pensamiento, el arte, la ciencia y la cultura contemporánea.