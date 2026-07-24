Todas las frases de Zapatero sobre las joyas fueron argumentos procesales con los que intenta esquivar supuestos delictivos.

El juez rechaza anular la investigación a Zapatero y Anticorrupción ordena tasar sus joyas a precio de mercado

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El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero basó su defensa en su entrevista en RTVE en su palabra. Sobre las joyas, se limitó a decir, en reiteradas ocasiones, que no tenían uso ni destino, que simplemente estaban ahí, como un recuerdo. Pero no fue casual, todo tenía una intención.

¿Por qué dijo Zapatero que no tenía ni afán patrimonial, ni uso y destino al hablar de las joyas?

Informativos Telecinco analiza de la mano de A Jiménez y A. Roca las medidas explicaciones de Zapatero y si estas obedecen a alguna estrategia de defensa. Porque Zapatero, más allá de decir que no le gustaban las joyerías o que las que tenía guardadas en una caja fuerte le daban alergia, no aclaró quién se las regaló ni cuándo. Se limitó a seguir un guión que repetió hasta en cuatro ocasiones: "ni afán patrimonial, ni uso y destino". Un argumento procesal con el que intenta esquivar supuestos delictivos. "Lo último que nosotros, que yo pensaba en eso era el valor patrimonial".

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Una forma de alegar que no hubo dolo ni enriquecimiento ilícito. Zapatero insisitió en que esas joyas no se usaron ni como ostentación ni con fines comerciales. "Ni hemos pensado en ellas, estaban ahí, ni sabíamos cuánto podian valer".

Porque Zapatero, más allá de decir que no le gustaban las joyerías o que las que tenía guardadas en una caja fuerte le daban alergia, no aclaró quién se las regaló ni cuándo.

¿Por qué dijo que era un regalo de cortesía personal?

Las respuestas sobre las joyas fueron muy medidas. Sin entrar en detalles sí hizo hincapié en que fueron un regalo personal. "De cortesía personal, no tiene nada que ver con ninguna tarea política", de forma que esquiva las críticas por no donarlas a Patrimonio. "En el caso de que fueran el regalo de un conocido o por razón de amistad lo tenía que haber declarado a Hacienda", señala Marcelo Béjar, abogado penalista.

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Podría pedir, además, la prescripción por no haberlas declarado basándose en esta afirmación: "fue hace muchos años". Es lo que intenta determinar Anticorrución que pide un nuevo estudio de las joyas para determinar la fecha de montaje

Los expertos tienen claro que sí, aunque dudan que lograra su objetivo, al contrario. De hecho, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Calama que ordene a la histórica joyería Ansorena, que en junio emitió una valoración inicial de las joyas de 1,3 millones de euros, ampliar el análisis gemológico de las piezas para averiguar el valor actual de mercado y, algo vital, determinar la fecha en que se engarzaron las piezas de alta joyería.

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La tasadora y gemóloga, María García, señala que "me puedo fijar en el estilo de la pieza, me puedo fijar en el desgaste, en la talla de la piedra. La forma en la que está tallada la pieza te habla de la época".

Fuentes judiciales consideran que ha quedado muy lejos de despejar las dudas sobre la posible comisión de un delito fiscal de contrabando.

Las noticias se suceden y no son buenas para Zapatero. La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez del caso Plus Ultra, José Luis Calama, una ampliación del análisis de tasación de las joyas intervenidas al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en una caja fuerte en su oficina ubicada en la calle Ferraz de Madrid y que han sido valoradas de forma preliminar en 1,3 millones de euros. La fiscal del caso, Elena Lorente, hizo esta petición hace días al magistrado de la Audiencia Nacional, según ha adelantado este viernes El Mundo y han confirmado a EFE fuentes jurídicas.

En su escrito, la fiscal pide a Calama que ordene a la histórica joyería Ansorena, que en junio emitió una valoración inicial de las joyas, ampliar el análisis gemológico de las piezas para averiguar el valor actual de mercado y determinar la fecha en que se engarzaron las piezas de alta joyería. Anticorrupción sospecha que su precio es muy superior a la cifra de 1,3 millones de euros que dio Ansorena de forma provisional y que supuso que el juez le imputara a Zapatero un delito fiscal y otro de contrabando ante el origen aún no justificado de las joyas.

Cuando declaró ante el juez el pasado 17 de junio, Zapatero se comprometió en dar explicaciones sobre esas joyas en una semana o díez días. Sin embargo, tras pasar algo más de un mes sin aclarar este asunto ante Calama ni presentar en el juzgado ningún documento al respecto.

El juez que investiga al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra también ha rechazado su intento de expulsar a las acusaciones populares que lidera el PP de la parte de la causa centrada en las joyas halladas en una caja fuerte de su oficina y valoradas en más de 1,3 millones de euros. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha seguido el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y de la Abogacía del Estado en un auto, al que ha tenido acceso EFE este lunes, en el que mantiene a las acusaciones populares, entre las que también figura Vox, Ciudadanos, Iustitia Europa o Hazte Oír en esta parte de la causa, abierta por presunto delito fiscal y de contrabando.

Zapatero alegó la falta de legitimación de las acusaciones populares para estar presentes en esta pieza separada en base a las doctrinas Botín y Atutxa, que, sin embargo, según el juez, no afectan a la fase de investigación. Estas doctrinas no abordan la "legitimación para intervenir en la instrucción, sino la capacidad para promover la apertura de juicio oral únicamente a su instancia cuando el interés protegido es individualizado", indica el juez.

No es el único recurso de Zapatero rechazado por Calama, que ha desestimado asimismo complementar y ampliar la solicitud de cooperación jurídica cursada a Estados Unidos para "esclarecer las circunstancias" en las que EE.UU. accedió a las comunicaciones del accionista de Plus Ultra Rodolfo Reyes que han sido claves para la imputación del exlíder socialista en la Audiencia Nacional. Una petición que ya rechazó Calama al considerar que hasta que no se reciba la contestación de Estados Unidos, no se puede valorar si procede atender a la solicitud de Zapatero.

La defensa del expresidente del Gobierno planteó "dudas razonables" sobre la autenticidad de las comunicaciones, la obtención, volcado, custodia o acceso a las mismas, así como respecto al intercambio de esa información entre los órganos policiales, "sin intervención judicial conocida". Los mensajes de Reyes fueron aportados por la agencia de los Estados Unidos Homeland Security Investigations (HSI) a la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional el pasado mes de marzo, cinco años después de que esta agencia gubernamental estadounidense los obtuviese, en 2021, en una intervención "inicialmente orientada a contrabando".

Calama insiste en que la fase de instrucción "no puede convertirse en un ámbito de anticipación especulativa de diligencias internacionales cuyo alcance y pertinencia dependen, precisamente, del material que las autoridades extranjeras remitan" y subraya que no está obligado a "acordar de inmediato todas las diligencias solicitadas, pudiendo diferir su decisión al momento en que cuente con elementos suficientes para valorar su necesidad o utilidad".