Los grupos de izquierda en la Junta de Andalucía califican lo ocurrido de el "mayor escándalo" de la sanidad pública

'Mee Too Sanitario': el testimonio de decenas de mujeres para denunciar los retrasos en el cribado de cáncer

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La Fiscalía ha archivado las dos últimas de las 15 de denuncias por los fallos en los cribados de cáncer de mama en Andalucía. Las causas habían sido impulsadas por la asociación el Defensor del Paciente, junto con particulares, y las formaciones políticas Izquierda Unida y Adelante Andalucía, contra directivos públicos, según han confirmado fuentes de la Fiscalía.

A finales del pasado marzo, las delegaciones provinciales del ministerio público habían archivado dos denuncias de Granada, otras tantas de Jaén, Sevilla y Almería y una novena examinada en Málaga.

La Fiscalía Superior de Andalucía, en febrero, había archivado tres denuncias relacionadas con posibles fallos en el sistema andaluz de cribados de cáncer de mama contra cargos públicos aforados, al no apreciar indicios de delito y remitió las causas a las fiscalías provinciales para investigarlas de manera individual.

La Fiscalía de Sevilla confirmó, el pasado diciembre, que había acordado el archivo de la investigación sobre la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud al corroborar la integridad de los datos.

El "mayor escándalo" de la sanidad pública en Andalucía

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha señalado que, independientemente de los procedimientos judiciales, la crisis de los cribados del cáncer de mama ha sido el "mayor escándalo" de la sanidad pública andaluza, y que por ello su coalición puso el foco en la responsabilidad política de la Junta.

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Sobre este mismo asunto, la portavoz adjunta del Grupo Socialista en Andalucía Ángeles Férriz ha afeado la "total opacidad" del Gobierno andaluz, que ha dicho que optó por "atacar, amenazar, insultar, perseguir, e incluso intentar sancionar" a quienes promovieron la denuncia pública del caso desde la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama.

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama) y las Mareas Blancas sanitarias lanzaron una campaña bajo el lema 'Mee Too Sanitario', con testimonios de mujeres perjudicadas por los retrasos en el cribado de cáncer de mama en Andalucía.

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Los retrasos en informar de los resultados de los cribados de cáncer de mama y las protestas de miles de mujeres terminó con la dimisión de la consejera de Salud de la Junta de Juama Moreno.

La consejera Rocío Hernández admitió los errores y el presidente popular también: "Resulta comprensible que en un sistema sanitario tan complejo como el andaluz a veces haya errores, problemas e incidencias. Lo difícil de entender es que hayan tenido que ser las afectadas las que adviertan del problema, no hay excusas", confirmo entonces, Moreno Bonilla.