Manuel Pimentel Málaga, 04 OCT 2026 - 07:30h.

Se trata de una plataforma para que estudiantes y personal de la Universidad puedan ofrecer y escoger rutas con origen o destino hacia los campus

La herramienta, desarrolada por la propia UMA, está exclusivamente restringida a miembros de la comunidad universitaria debidamente acreditados

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La Universidad de Málaga (UMA) ha puesto en marcha este curso académico 2026 una iniciativa orientada a reducir el uso del vehículo particular así como una herramienta para facilitar el desplazamiento hasta los campus universitarios de la ciudad a quienes no disponen de coche propio.

Se trata de 'UMACar', una aplicación propia al estilo BlaBlaCar destinada a exclusivamente a la comunidad universitaria para que estudiantes, profesores así como el resto del personal de la institución puedan ofrecer y compartir medio de transporte.

'UMACar' permite conectar a los integrantes de la comunidad universtaria que hacen rutas similares para que puedan viajar juntas. Es una plataforma cerrada, es decir, solo se puede compatir el coche con miembros de la UMA debidamente identificados.

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Los conductores pueden publicar su trayecto habitual para ofrecer las plazas de su vehículo al resto de usuarios, ya sea desde el móvil o a través de la web que se ha creado para ello.

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Funcionamiento sencillo

Con la idea de fomentar el uso de la plataforma, se ha planteado un funcionamiento rápido y sencillo. Los interesados pueden elegir las rutas disponibles y viajar así desde sus barrios o municipios hasta los campus de Teatinos, El Ejido, Ampliación y el PTA.

Además, la aplicación protege la privacidad de conducctores y viajeros. Para utilizar la herramienta, el usuario únicamente tiene que introducir los datos de entrada al campus virtual y empezar a buscar viaje o a proponerlo como conductor.

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Según explica el propio servicio de la UMA, simplemente basta con añadir la matrícula del vehículo, el número de asientos disponibles, el itinerario ofrecido, que siempre debera tener origen o destino al campus, y la frecuencia del viaje, entre otras preferencias.

Uso exclusivo para miembros de la UMA

Para garantizar la seguridad del servicio, los usuarios solo podrán acceder mediante sus credenciales otorgadas como estudiantes o personal universitario. El coste del viaje es negociado entre conductor y viajero para repartir los gastos.

La aplicación ha sido desarrollada íntegramente por el Servicio Central de Informática de la UMA en colaboración con el Servicio de Comunicación y se ha implementado en apenas cuatro meses.

Con esta pionera iniciativa por parte de una universidad, se abre una nueva forma de facilitar la vida de los miembros de la comnunidad universitaria, además de reducir la huella de carbono y aliviar el tráfico en los campus universitarios.