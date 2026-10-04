Maitena Berrueco 04 OCT 2026 - 06:00h.

Ramiro, de 76 años fue abordado por el fotógrafo Ward paseando por a ciudad inglesa de York y su vídeo acumula miles de visualizaciones

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San SebastiánEn cuestión de estilo, hay personas que tienen ese ‘je ne sais quoi’, que dirían los franceses, y que consiguen que prendas, que en el común de los mortales pasarían sin pena ni gloria, en ellas cobren una nueva dimensión. A Ramiro, un donostiarra de 76 años la combinación de un símbolo icónico vasco, como es la txapela o boina, con una bufanda rosa, mientras paseaba por la ciudad inglesa de York, le valió para atraer la mirada de un célebre fotógrafo británico.

Christopher Ward aborda al guipuzcoano con un elogio “disculpe, creo que tiene un aspecto absolutamente increíble” a lo que el susodicho responde, en perfecto inglés, que su ‘look’ no buscaba ser increíble, sino que lo ha escogido porque “tengo mucho frío”. El fotógrafo le pide permiso para fotografiarle y el hombre de la txapela le deja hacer, “no problem, no problem”.

En el vídeo, que Ward ha colgado en su perfil de Instagram y que acumula numerosas visualizaciones, el vasco le revela que se llama Ramiro y que es “un nombre español”, para a continuación, aclararle que es de San Sebastián.

"Mi felicidad se fue con ella"

Hechas las presentaciones, el fotógrafo le formula la pregunta que hace habitualmente a la gente que selecciona para sus ‘Retratos Extraños’: “¿Qué te hace feliz?”. Ramiro le escucha con una sonrisa en los labios que sus ojos no reflejan y le responde, “la felicidad se perdió hace mucho tiempo, hace 14 años perdí la felicidad cuando perdí a mi mujer”, “mi mujer durante 42 años murió hace 14 por una enfermedad y mi felicidad se fue con ella”.

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Ramiro se declara un superviviente que trata de seguir adelante y admite que "aunque no es culpa de nadie”, es difícil ser feliz cuando has tenido “a una persona extraordinaria contigo durante 40 años y se va” y añade "sólo te das cuenta de lo extraordinaria cuando la has perdido, no sabes lo que tienes hasta que se ha ido”.

Durante la conversación Ramiro desvela que conoció a su mujer porque formaban parte del mismo equipo de natación. Un deporte que, según cuenta, él sigue practicando: “Todavía puedo nadar una milla a diario”, revela.

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Una conversación, varias lecciones de vida

Así, lo que comenzaba como una conversación algo superflua, basada en el ‘look’ de Ramiro va profundizando en la historia vital de este guipuzcoano que no duda en afirmar que “la persona adecuada no es tan fácil que aparezca, pero si aparece, ya sabes, coge la oportunidad y no la dejes ir”. Más allá del ámbito sentimental, el hombre admite que en su vida erró al elegir estudiar Ingeniería por motivos económicos y pensando en que su futuro estaría así garantizado: “En la vida tienes que hacer lo que te gusta”, “yo tomé una decisión muy conservadora, que no repetiría”.

Las reacciones de los usuarios que siguen a @modelstrangers no se han hecho esperar. Algunos califican a Ramiro como “un gentleman vasco”, hay quien valora la cantidad de “lecciones de vida fruto de la sabiduría y la perspectiva que da la experiencia, en una sola conversación: No valoras lo que tienes hasta que lo pierdes. ¡Valora lo que tienes ahora; ¡Estudia lo que te apasiona, no lo que crees que deberías hacer!; Si conoces a alguien especial, reconócelo, actúa y haz que suceda. ¡Aprovecha el momento!”, “La elegancia vasca empieza desde el corazón y la humildad”, “Esa txapela se reconoce en cualquier parte del mundo” o más de un “Grande Ramiro”.