Cuando tenía 16 años, dio a luz a su primer hijo en un hospital de Valencia y Servicios Sociales se quedó con la tutela del recién nacido

El abuelo de la bebé sustraída en Valencia ayudó a los padres a sacarla del hospital: les llevaba comida y pañales a su escondite

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La joven detenida por la sustracción de una recién nacida en Valencia ya había utilizado anteriormente el mismo método para dar a luz suplantando la identidad de otra mujer. Según la investigación de la Policía Nacional, dos años antes había tenido otra hija empleando una identidad falsa cuando aún era menor de edad, a los 16 años. La madre perdió la tutela de la menor que pasó a manos de la Administración valenciana.

Sustracción de menor y estafa

Ahora, la Policía Nacional la ha detenido junto a su pareja y al abuelo materno por repetir los mismos hechos con el objetivo de que su nueva hija le fuera arrebatada por los Servicios Sociales.

En este nuevo caso, a los progenitores se les atribuye un delito de sustracción de menor, además de un delito de estafa, mientras que a la madre también se le imputa un delito de usurpación de estado civil. El padre, además, tenía una reclamación judicial pendiente para su ingreso en prisión por otros hechos.

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Según informa el diario Las Provincias, los hechos se remontan al pasado mes de agosto, cuando la Policía recibió información de que una mujer que había ingresado en un hospital utilizando una identidad falsa había abandonado el centro un día después de dar a luz. Las investigaciones posteriores permitieron identificar a la verdadera parturienta y constatar que ya había protagonizado una situación similar años atrás.

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La investigación reveló además que, a finales de julio, la Administración valenciana había emitido sobre la madre una alerta hospitalaria por situación de posible riesgo o desamparo de neonato y retención hospitalaria. Según la Policía, al conocer la posibilidad de que les retiraran la custodia de la recién nacida, como ocurrió con su hija anterior, los padres decidieron abandonar el hospital con ayuda del abuelo materno.

Según este diario, la madre, de 18 años, abandonó el centro sanitario antes de recibir el alta y de que se realizaran al bebé las pruebas médicas correspondientes. Las cámaras de seguridad la captaron saliendo del hospital en una silla de ruedas empujada por su pareja.

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Tras la huida, los investigadores del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia iniciaron un dispositivo de búsqueda para localizar a la familia. Las pesquisas permitieron descubrir el lugar en el que permanecían ocultos los progenitores junto a la recién nacida.

“Las Provincias” añade que la pareja permaneció escondida durante 18 días en una vivienda de la barriada de El Corralón, propiedad de un familiar. Según las investigaciones citadas por el diario, los agentes detectaron los desplazamientos del abuelo materno, que presuntamente les suministraba comida y pañales. El periódico también señala que la Policía aceleró la intervención al tener conocimiento de que los investigados planeaban trasladarse a otro domicilio.

Factura de 4.000 euros por el parto

Una vez localizado el inmueble, los agentes solicitaron al juez la correspondiente orden de entrada y registro, así como las medidas necesarias para que la Sección de Protección de la Infancia de la Generalitat Valenciana recuperara la tutela de la menor. La operación concluyó con la detención de los dos progenitores y del abuelo materno como presuntos autores de un delito de sustracción de menor.

Los padres fueron puestos a disposición judicial, mientras que el abuelo quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido. La recién nacida quedó bajo la protección de los servicios competentes de la Administración valenciana.

Las investigaciones también alcanza a la mujer que cedió su DNI para que la detenida pudiera dar a luz en un hospital privado. Aunque en un primer momento declaró a los agentes que había denunciado la pérdida de su DNI meses antes, posteriormente terminó reconociendo que se los había entregado voluntariamente.

La dirección del centro hospitalario privado reclama a la pareja la cantidad de 4.000 euros en concepto de gastos de obstetricia y ginecología derivados del parto al haber dado un nombre falso y no contar con seguro sanitario que cubra estos servicios.