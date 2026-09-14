Celia Molina Madrid, 14 SEP 2026 - 08:00h.

En la ampliación de su gira, 'Together, Together', Harry Styles ha incluido dos fechas en Madid: el 30 y el 31 de julio de 2027

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Mientras sigue inmerso en la residencia de conciertos que está dando en Nueva York, Harry Styles ha anunciado, a través de sus redes sociales, que dará dos conciertos en Madrid en el verano de 2027, en el marco de la ampliación de su gira 'Together, Together', con la que ha vuelto a subirse encima de un escenario después de tres años de ausencia.

En principio, solo siete ciudades iban a formar parte de este tour: Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney pero, dado el éxito de la convocatoria, el cantante ha decidido extender la gira y, en su etapa europea, dar dos únicos conciertos en España, fechados para el 30 y el 31 de julio de 2027, en el estado Riyadh Metropolitano de Madrid.

En ambos shows, el británico contará con la colaboración de Feist, una aclamada cantautora, compositora y guitarrista canadiense de indie pop e indie rock, reconocida tanto por su exitosa carrera en solitario como por formar parte del colectivo musical Broken Social Scene.

¿Qué es el asiento sorpresa?

Este lunes, 14 de septiembre, tendrá lugar tanto la preventa como la venta general de las entradas, en distinto rango horario. Los clientes de American Express (AMEX) serán los primeros en poder acceder a ellas, a partir de las 9:00 horas de la mañana. La venta general se abre ese mismo día a las 16:00 horas, tanto en livenation.es, como Ticketmaster y El Corte Inglés.

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Live Nation ha compartido ya los precios oficiales de los conciertos de Harry Styles y los tipos de entrada. Además, hay una entrada especial que parece que será un asiento sorpresa:

Pista general trasera (GA Rear): 143,20 €

Pista general delantera (GA Front): 171,20 €

Pista Pit (GA Pit): 284,70 €

Asientos reservados: 75,20 €, 86,20 €, 97,70 €, 143,20 € y 228,20 €.

Entrada "Diversión impredecible": 20 €

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Para poder hacerse con una de estas entradas, se recomienda seguir los siguientes pasos:

Iniciar sesión en el lugar de compra con tiempo de antelación: para evitar colas y colapso, lo mejor es meterse en el lugar de venta al menos 30 minutos antes, tratando de no iniciar sesión en el momento más concurrido.

Revisa tus datos personales: se debe tener en cuenta la actualización de los datos personales, teniendo todo preparado para el momento de la compra.

No actualices la página: una vez accedas a la cola virtual, no refresques la página, ya que podrías llegar a perder la posición en la cola.

Utiliza sólo un dispositivo: si utilizas varios es posible que los tiempos de espera sean más largos o que puedas encontrar problemas en la compra. Por esto, es mejor elegir un dispositivo de confianza para adquirir tus entradas.

Por el momento, Madrid será la única ciudad española que el británico visitará en la ampliación de su tour, que también incluye otras paradas como Phoenix (2 y 3 de abril), Dallas (9 y 10 de abril), Los Ángeles (23 y 24 de abril), Toronto (7 y 8 de mayo), Atlanta (21 y 22 de mayo), Chicago (28 y 29 de mayo), Berlín (2 y 3 de julio), París (16 y 17 de julio), Roma (7 y 8 de agosto), Dublín (18 y 20 de agosto) y Londres (25, 27 y 28 de agosto).