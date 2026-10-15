El impacto Shakira en Madrid: 700.000 asistentes, millones de euros y un nuevo hito para España

Argentina, Italia, Brasil y Estados Unidos , los países de los que más extranjeros vinieron

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Trece conciertos, más de 700.000 asistentes anunciados y un impacto económico superior a los 400 millones de euros. La histórica residencia europea de Shakira no solo convirtió Madrid y España en uno de los epicentros mundiales de la música, sino que impulsó la demanda de alojamiento, el transporte, la restauración y la actividad turística.

Durante un mes, la capital española experimentó el efecto de una residencia musical capaz de atraer a cientos de miles de espectadores y generar actividad económica en múltiples sectores. Entre el 18 de septiembre y el 12 de octubre, Shakira protagonizó 13 conciertos en el Estadio Shakira, construido especialmente para la ocasión dentro de Macondo Park, reuniendo a más de 700.000 asistentes y generando un impacto económico directo e indirecto superior a los 400 millones de euros.

Antes de anunciar el decimotercer concierto, las proyecciones ya apuntaban a un impacto económico directo e indirecto cercano a los 350 millones de euros. Con la incorporación de la última fecha, la residencia alcanzó una dimensión económica aún mayor, marcando un hito histórico para la industria del entretenimiento en España.

El impacto en hoteles y turismo

Según Booking.com, las búsquedas de alojamiento en Madrid durante el periodo de la residencia aumentaron un 56 % respecto a las mismas fechas de 2025, mientras que para el último fin de semana y el cierre del 12 de octubre el incremento alcanzó el 74,9 %.

Los datos de SiteMinder también apuntaron a un fuerte movimiento hotelero: las reservas para las fechas analizadas crecieron un 14,8 % y la tarifa media diaria pasó de 283 a 339 euros, aproximadamente un 20 % más que el año anterior.

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El interés internacional fue especialmente relevante. Argentina, Italia, Brasil y Estados Unidos figuraron entre los principales mercados extranjeros de búsqueda de alojamiento, demostrando la capacidad de la residencia para atraer visitantes más allá de las fronteras españolas.

La actividad turística se extendió también al transporte y la restauración. Trainline reportó un incremento del 38 % en viajes ferroviarios hacia Madrid durante el primer fin de semana de conciertos.

De acuerdo con las estimaciones recogidas por EFE, determinados visitantes que viajaron expresamente para asistir al espectáculo podían gastar entre 500 y 700 euros en entradas, alojamiento, transporte, comida y ocio. Para algunos viajeros internacionales, la cifra podía superar los 800 euros.

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La experiencia abre una conversación relevante para las grandes capitales culturales: el potencial de integrar espectáculos musicales masivos con plataformas artísticas capaces de atraer visitantes internacionales y prolongar su actividad en el destino.

El impacto anunciado de más de 400 millones de euros constituye una referencia del alcance de la residencia, aunque todavía no se dispone de una auditoría económica independiente que permita determinar su contribución neta a la ciudad.

Shakira ha demostrado múltiples veces durante su gira 'Las mujeres ya no lloran', México, El Salvador, y ahora España el potencial de una residencia musical para convertirse en un motor de actividad turística, comercial y cultural durante casi un mes.